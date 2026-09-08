ارتفاع 120 جنيها في عيار 24 .. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء استقراراً دون أي تغيير يذكر عن أسعار أمس سواء بالارتفاع أو بالانخفاض مستقرة عند آخر انخفاض تم تسجيله يوم أمس الاثنين إلا أنه بشكل عام شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً أسبوعياً إذا تم مقارنتها بيوم الثلاثاء الأسبوع الماضي وتشهد أسعار الذهب خلال هذه الفترة حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض اليومي ولكن بشكل عام هناك مكاسب واضحة للذهب على مدار شهري أغسطس الماضي وسبتمبر الجاري.

ارتفاع أسبوعي في أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى اليوم بشكل ملحوظ، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 7200 جنيه مقارنة بـ 7079 جنيهاً يوم الثلاثاء الماضي، بزيادة قدرها 121 جنيهاً،

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 6300 جنيه مقارنة بـ 6210 جنيهات في الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 90 جنيهاً،

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5400 جنيه مقارنة بـ 5323 جنيهاً، بزيادة قدرها 77 جنيهاً،

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 50400 جنيه مقارنة بـ 49680 جنيهاً في أسبوع المقارنة، بزيادة قدرها 720 جنيهاً.

أسعار الذهب اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 7200 جنيه مقارنة بنحو 7079 جنيهاً.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 6300 جنيه مقارنة بنحو 6194 جنيهاً.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5400 جنيه مقارنة بنحو 5309 جنيهات.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 50400 جنيه مقارنة بنحو 49552 جنيهاً.