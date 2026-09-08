قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يفتتح معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 ويعقد قمة ثلاثية مع اليونان وقبرص
عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي
الليلة.. الزمالك يستضيف أبو قير للأسمدة في الدوري المصري
حكم كثرة الحلف عند الغضب وكيفية أداء الكفارة .. دار الإفتاء توضح
خطوات وتعليمات التقديم في وظائف المعلمين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية
التحالف: تصعيد الحوثيين ضد السعودية تهديد خطير وسنواجهه بحزم
تخفيضات تصل إلى 30%.. محافظ البحر الأحمر يفتتح معرض أهلاً مدارس بالقصير
بالأسماء.. وزراء الخارجية العرب يقرون تعيين 3 أمناء عامين مساعدين
ارتديا ملابس نسائية.. حبس شخصين قاما بالتحريض على ممارسة الفجور
عامر حسين: كثرة بطولات الأهلي أجبرتني على تأجيل مبارياته
الطقس اليوم .. استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من أمواج البحر العالية
حبس صانعة محتوى بالقاهرة لنشرها مقاطع فيديو خادش بالتجمع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

استقرار اسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
استقرار اسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء مع بداية التعاملات استقراراً عند آخر انخفاض تم تسجيله يوم أمس الاثنين، والذي شهد تراجعاً كبيراً في أسعار الذهب عن يوم الأحد الماضي. وتشهد حركة أسعار الذهب خلال هذه الفترة في مصر حالة من التذبذب بين ارتفاع وانخفاض، ويترقب المستثمرون أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حيث من الممكن أن ترتفع أو تنخفض على مدار اليوم وفقاً لحركة البيع والشراء والعرض والطلب وأيضاً متأثرة بحركة الأسواق العالمية وأسعار الذهب العالمية.

سعر الجنيه الذهب

وكذلك شهد سعر الجنيه الذهب استقراراً اليوم عند آخر تراجع تم تسجيله أمس الاثنين عن يوم الأحد الماضي، وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم مسجلاً تراجعاً قدره 240 جنيهاً مقارنة بسعر يوم الأحد الماضي الذي سجل 50,640 جنيهاً، ليسجل اليوم 50,400 جنيه.

وعلى صعيد الأعيرة المختلفة، انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل اليوم 7,200 جنيه مقارنة بـ 7,234 جنيهاً يوم الأحد بتراجع 34 جنيهاً. 

سعر الذهب في مصر

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 -الأكثر تداولاً في السوق المصري- ليسجل 6,300 جنيه مقابل 6,330 جنيهاً يوم الأحد بانخفاض قدره 30 جنيهاً.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر أوقية الذهب سجل 223,945.03 جنيه مقارنة بـ 225,002.55 جنيه يوم الأحد.

سعر جنيه الذهب سجل 50,400 جنيه مقارنة بـ 50,640 جنيه يوم الأحد.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 7,200 جنيه مقارنة بـ 7,234 جنيه يوم الأحد.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 6,300 جنيه مقارنة بـ 6,330 جنيه يوم الأحد.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 5,400 جنيه مقارنة بـ 5,426 جنيه يوم الأحد.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 4,200 جنيه مقارنة بـ 4,220 جنيه يوم الأحد.

الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب في مصر تراجع أسعار الذهب سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الدولة

قرار عاجل في دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية

تطبيق واتساب

تطبيق واتساب يوقف دعمه رسمياً لهواتف أندرويد القديمة بدءاً من الغد

حادث ارشيفية

حادث مروع.. مصرع زوجين ونجليهما في تصادم على طريق مطروح الإسكندرية

تراجع الذهب في مصر اليوم الثلاثاء

تراجع أسعار الذهب مستمر في مصر اليوم الثلاثاء

محمود بسيوني

صوت المواطن مسموع.. توجيهات رئاسية لحل أزمات العقارات والكهرباء

صلاح

تعليق مثير من صلاح بشأن إمكانية مواجهة ليفربول

الطقس

انخفاض في الحرارة وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس الأيام المقبلة

الإيجار القديم

الإيجار القديم بعد القانون الجديد.. 7 سنوات تفصل عن انتهاء عقود السكن

ترشيحاتنا

عامر حسين

قولت أريح شوية ونهدي الجو.. عامر حسين يكشف سبب رحيله بعد أزمته مع الزمالك

عاطف

محمد عاطف يكشف كواليس رحيله عن الزمالك: جون إدوارد أجبرني

محمد حمد

لماذا وافق الزمالك على معايشة محمد حمد مع بنفيكا؟.. حازم إمام يكشف

بالصور

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

الجبنة الرومي
الجبنة الرومي
الجبنة الرومي

القاهرة الجديدة تتصدر التراخيص.. والسيارات الكهربائية تسجل أكثر من ألفي مركبة

وحدة مرور القاهرة الجديدة
وحدة مرور القاهرة الجديدة
وحدة مرور القاهرة الجديدة

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

الجبنة الرومي
الجبنة الرومي
الجبنة الرومي

مرسيدس تسجل براءة اختراع قد تحول جي كلاس الكهربائية إلى سيارة تسير فوق الماء

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد