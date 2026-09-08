الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء مع بداية التعاملات استقراراً عند آخر انخفاض تم تسجيله يوم أمس الاثنين، والذي شهد تراجعاً كبيراً في أسعار الذهب عن يوم الأحد الماضي. وتشهد حركة أسعار الذهب خلال هذه الفترة في مصر حالة من التذبذب بين ارتفاع وانخفاض، ويترقب المستثمرون أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، حيث من الممكن أن ترتفع أو تنخفض على مدار اليوم وفقاً لحركة البيع والشراء والعرض والطلب وأيضاً متأثرة بحركة الأسواق العالمية وأسعار الذهب العالمية.

سعر الجنيه الذهب

وكذلك شهد سعر الجنيه الذهب استقراراً اليوم عند آخر تراجع تم تسجيله أمس الاثنين عن يوم الأحد الماضي، وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم مسجلاً تراجعاً قدره 240 جنيهاً مقارنة بسعر يوم الأحد الماضي الذي سجل 50,640 جنيهاً، ليسجل اليوم 50,400 جنيه.

وعلى صعيد الأعيرة المختلفة، انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل اليوم 7,200 جنيه مقارنة بـ 7,234 جنيهاً يوم الأحد بتراجع 34 جنيهاً.

كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 -الأكثر تداولاً في السوق المصري- ليسجل 6,300 جنيه مقابل 6,330 جنيهاً يوم الأحد بانخفاض قدره 30 جنيهاً.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب في مصر اليوم:

سعر أوقية الذهب سجل 223,945.03 جنيه مقارنة بـ 225,002.55 جنيه يوم الأحد.

سعر جنيه الذهب سجل 50,400 جنيه مقارنة بـ 50,640 جنيه يوم الأحد.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 7,200 جنيه مقارنة بـ 7,234 جنيه يوم الأحد.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 6,300 جنيه مقارنة بـ 6,330 جنيه يوم الأحد.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 5,400 جنيه مقارنة بـ 5,426 جنيه يوم الأحد.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 4,200 جنيه مقارنة بـ 4,220 جنيه يوم الأحد.