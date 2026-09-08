تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

يستهل فريق ريال مدريد الإسباني، بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2026-2027، مساء اليوم الثلاثاء، عندما يستضيف نظيره إنتر ميلان الإيطالي في مواجهة من العيار الثقيل.

ريال مدريد يواجه إنتر ميلان في سانتياجو برنابيو

ويحتضن ملعب «سانتياجو برنابيو» مواجهة ريال مدريد وإنتر ميلان، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

ويسعى الفريق الملكي إلى تحقيق بداية قوية في مشواره القاري، خاصة أن البطولة تمثل هدفًا رئيسيًا لـ ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بدوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد يطارد اللقب السادس عشر

وكان ريال مدريد قد أنهى مشواره في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026 عند الدور ربع النهائي، بعدما ودع البطولة أمام بايرن ميونخ الألماني.

ويأمل الفريق الإسباني في تجاوز خيبة الموسم الماضي والمنافسة بقوة على اللقب القاري هذا الموسم، بحثًا عن إضافة الكأس السادسة عشرة إلى خزائن النادي وتعزيز رقمه القياسي التاريخي في البطولة.

غيابات مؤثرة في صفوف ريال مدريد

ويفتقد ريال مدريد خلال مواجهة إنتر ميلان عددًا من عناصره بسبب الإصابات والإيقافات.

ويغيب عن صفوف الفريق كل من ميليتاو، رودريجو، ميندي وإندريك بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول جاهزية تشواميني للمشاركة في اللقاء.

كما يفتقد ريال مدريد خدمات أردا جولر، وبرناردو سيلفا، وإدواردو كامافينجا بسبب الإيقاف.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام إنتر ميلان

ومن المتوقع أن يبدأ جوزيه مورينيو المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، دين هويسن، إبراهيما كوناتي، دومفريس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، فيدي فالفيردي، إبراهيم دياز.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، ديوماندي.