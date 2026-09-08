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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لاوتارو قبل قمة ريال مدريد: دوري الأبطال حلم وليس هاجسًا

لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
إسراء أشرف

تحدث الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، قائد إنتر ميلان الإيطالي، عن طموحات فريقه في النسخة الجديدة من دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا أن رفع الكأس القارية يبقى هدفًا يحلم به الجميع داخل النادي، لكنه لا يمثل ضغطًا على اللاعبين.

ويستهل إنتر مشواره في البطولة بمواجهة من العيار الثقيل أمام ريال مدريد، مساء الثلاثاء، على ملعب «سانتياجو برنابيو»، في اختبار مبكر للفريق الإيطالي أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وقال لاوتارو عن حلم التتويج بدوري الأبطال: «إنه هدف، وجميعنا نحلم به، لكنه ليس هاجسًا».

وأضاف قائد إنتر: «علينا أن نحافظ على هدوئنا، لأن هناك العديد من الفرق التي تمتلك مواهب كبيرة، لكن دوري أبطال أوروبا يظل أحد أهدافنا».

وشدد لاوتارو على أن هدفه منذ انضمامه إلى إنتر كان دائمًا مساعدة الفريق على تحقيق المزيد من البطولات، مؤكدًا: «منذ وصولي إلى هنا، أكرر دائمًا أننا يجب أن نعمل بجد من أجل جلب أكبر عدد ممكن من الألقاب إلى إنتر».

لاوتارو مارتينيز مارتينيز إنتر ريال مدريد دوري أبطال أوروبا

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