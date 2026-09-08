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الصحة: إتاحة خدمات العلاج على نفقة الدولة في 207 منشآت بـ 18 محافظة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: إتاحة خدمات العلاج على نفقة الدولة في 207 منشآت بـ 18 محافظة

منشات الرعاية الأولية
منشات الرعاية الأولية
عبدالصمد ماهر

قال الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والسكان إنه تم إتاحة خدمات العلاج على نفقة الدولة في 207 منشآت للرعاية الصحية الأولية بـ18 محافظة على مستوى الجمهورية، بهدف تسهيل حصول المواطنين على الخدمة بالقرب من محل إقامتهم وتقليل الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة إلى المستشفيات لإنهاء الإجراءات.

 يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان للتيسير على المواطنين وتقريب الخدمات وتخفيف الزحام والانتظار.


وأكد نائب الوزير أن نقل الخدمة إلى وحدات ومنشآت الرعاية الأولية يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة تقديم الخدمات الصحية، من خلال الاستفادة من الانتشار الجغرافي الواسع لهذه المنشآت، بما يتيح للمواطن إنهاء الإجراءات في نطاق قريب من محل إقامته مع استمرار متابعة جودة الخدمة وسرعة إنجاز الإجراءات.

قرارات العلاج على نفقة الدولة 

وأوضح أن عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة التي صدرت من خلال المنظومة حتى الآن بلغ نحو 51 ألف قرار، تم تنفيذ وصرف العلاج لنحو 48 ألف قرار منها بنسبة تنفيذ تقريبية بلغت 93%، بما يعكس انتظام تقديم الخدمة وسرعة التعامل مع احتياجات المرضى.


وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان إلى تميز عدد من مديريات الشئون الصحية في تشغيل المنظومة وتحقيق مستويات مرتفعة من الأداء والالتزام، وفي مقدمتها مديريات الشرقية والفيوم والغربية والإسكندرية. كما أشاد نائب الوزير بأداء عدد من منشآت الرعاية الأولية المتميزة، أبرزها وحدة صان قبلي بإدارة صان الحجر بالشرقية، ووحدة كفر داوود بإدارة السادات بالمنوفية، والمركز الصحي ببرج العرب بالإسكندرية.

وحققت محافظتا البحيرة والغربية أداءً متميزًا بشكل خاص، حيث نجحت جميع منشآتهما في تحقيق المتوسط الشهري المستهدف من قرارات العلاج حتى 31 أغسطس 2026.

وأكد المتحدث الرسمي أن الإدارات الصحية ومنشآت الرعاية الأولية قامت بدور أساسي في تعريف المواطنين بالخدمة وإتاحة المعلومات الخاصة بها من خلال التوعية والإعلان، إلى جانب استقبال المواطنين ومساعدتهم في استكمال الإجراءات، بما ييسر حصولهم على الخدمة دون الحاجة إلى التوجه للمستشفيات أو قطع مسافات طويلة.

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