ورشة مجانية بمتحف ومركز إبداع نجيب محفوظ حول الفنون والذكاء الاصطناعي

ينظم متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، بتكية محمد أبو الدهب بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء يومي السبت 12 و19 سبتمبر، ورشة بعنوان «الفنون والذكاء الاصطناعي»، تقدمها أ.د. صفاء زهير، الأستاذ بالمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، وتتناول أثر الذكاء الاصطناعي على مجالات الفنون، لاسيما السينما والمسرح.

وتأتي الورشة في إطار توجه وزارة الثقافة نحو مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجالات الإبداع، وإتاحة مساحات معرفية تناقش تأثيراتها على مستقبل الفنون، بما يعزز وعي الجمهور بالتحولات التي يشهدها المشهد الثقافي والإبداعي.

وتتضمن الورشة مناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية الإبداعية، وما تطرحه من إمكانات وأسئلة جديدة أمام المبدعين في مجالي السينما والمسرح.

والورشة مجانية ومفتوحة للجمهور، ويبدأ التسجيل قبل انطلاق الورشة الأولى بنصف ساعة.