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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لا يزعجني.. أول تعليق من مبابي بشأن فوز باريس بدوري الأبطال مرتين بعد رحيله

مبابي
مبابي
مجدي سلامة

تحدث كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن جائزة الكرة الذهبية، التي يعتبر من بين المرشحين لحصدها، وأكد أنه قد يكون هذا العام عاما جيدا بالنسبة له للفوز بها.


ويستهل ريال مدريد مشواره في بطولة دوري أبطال أوروبا 2026 -2027، غدًا الثلاثاء، بمواجهة قوية أمام إنتر ميلان على ملعب سانتياجو برنابيو.
وقال مبابي في المؤتمر الصحفي لمباراة إنتر ميلان الإيطالي: "أعتقد أن اللعب لريال مدريد يجعلك مرتبطا بشكل طبيعي بهذا النوع من الجوائز (الكرة الذهبية)، يتحدث معي الكثيرون عن جائزة الكرة الذهبية عندما أراهم في الشارع، وهذا أمر إيجابي للغاية، صحيح أنني صنعت الكثير من التاريخ في أهم بطولة في هذه الرياضة، ولدي مشاعر طيبة، لكن للناس الحق في الاختيار".
وأضاف: " أعتبر نفسي دائما منافسا في قائمة أفضل لاعب في العالم، لكن الأمر شخصي للغاية، ولكل شخص رأيه، ليس من الضروري خوض نقاش حول هذا الموضوع لأن ليس كل شخص يفكر مثلي، قد يكون هذا العام عاما جيدا بالنسبة لي للفوز بالكرة الذهبية، لكن القرار النهائي يعود للصحفيين".
وتابع: "تسجيل الأهداف أم الألقاب؟، إنه نقاش عبثي، أفضل الفوز بالألقاب، إذا كان علي الاختيار بين الأمرين، فسأختار الألقاب، لكنني أرغب دائمًا في تسجيل الأهداف، أريد أن أفعل الأمرين معًا".

فوز باريس 


وأتم عن فوز باريس بلقب دوري الأبطال مرتين عقب رحيله، قائلًأ: "هذا تحليلٌ يُظهر فوز باريس سان جيرمان بدوني، ولا أستطيع تغيير ذلك، لكن الأمر لا يُزعجني حقًا. أعرف كيف أُحلل كرة القدم، وأعرف سبب حدوث ذلك، وأنا هادئٌ جدًا حيال ذلك. لكن في النهاية، في كثير من الأحيان لا يكون هذا تحليلًا؛ فالحديث عني يُحقق مبيعاتٍ كبيرة".

كيليان مبابي ريال مدريد الكرة الذهبية

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