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بلجيكا ترفض دعم إنفانتينو لولاية جديدة في رئاسة الفيفا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بلجيكا ترفض دعم إنفانتينو لولاية جديدة في رئاسة الفيفا

إنفانتينو
إنفانتينو
مجدي سلامة

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، اليوم الإثنين، أنه لا يستطيع دعم ترشيح جياني إنفانتينو لولاية أخرى كرئيس للفيفا، مشيراً إلى قضايا الشفافية والحوكمة والطريقة التي تعامل بها مع تبرئة فولارين بالوجون من الإيقاف الإلزامي لمباراة واحدة في كأس العالم.

وبصفته رئيسًا للهيئة الإدارية لكرة القدم العالمية؛ واجه “إنفانتينو” ضغوطًا متزايدة بعد أن قوبلت خطته المثيرة للجدل لـ"بيع حصص في كأس العالم" بردود فعل غاضبة، لكن رئيس الفيفا أعلن، أمس الأحد، أنه يعتزم الترشح مجددًا في انتخابات العام المقبل لولاية أخيرة حتى عام 2031.

وأكد الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم، في بيان له، أن قراره بعدم دعم إنفانتينو مرتبط بالطريقة التي “أظهر بها الاتحاد الدولي لكرة القدم ”عدم الشفافية في التعامل مع قضية مقترح الفيفا، والبطاقة الحمراء التي حصل عليها بالوجون.

واقترح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من خلال صندوق الاستثمار الأجنبي المباشر بيع حصص في كأس العالم لشركات استثمارية خاصة مقابل 4.2 مليار دولار، قبل أن يسحب الفيفا هذا الاقتراح، في الأول من أغسطس، بعد أيام قليلة من نشره، إثر معارضة شديدة.

وفي قضية بالوجون، قال الاتحاد البلجيكي لكرة القدم إن الفيفا فشلت في تقديم تفسيرات مرضية حول القرار وكيفية التعامل مع الحالات المماثلة.

اتصال ترامب

بعد اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برئيس الفيفا جياني إنفانتينو، تم تأجيل إيقاف بالوجون لمباراة واحدة بسبب تدخله العنيف الذي أدى إلى طرده بالبطاقة الحمراء ضد البوسنة والهرسك؛ ليتمكن من اللعب ضد بلجيكا في مباراة حاسمة للتأهل إلى ربع النهائي، فازت بلجيكا على الولايات المتحدة بنتيجة 4-1، وبدا أن لاعبي بلجيكا قد استعادوا حماسهم بعد واحدة من أكثر اللحظات إثارة للجدل في تاريخ البطولة.

وأضاف البيان: “بعد مرور شهرين على الأحداث، نلاحظ أن أسئلتنا لا تزال بلا إجابة حتى الآن، نظراً لأهمية الشفافية والوضوح لجميع الأطراف المعنية، فإننا نطلب التوضيحات اللازمة، وفي الوقت نفسه، نرغب في استكشاف سبل تحسين الإجراءات الحالية، حتى يتسنى التعامل مع حالات مماثلة بطريقة واضحة ومتسقة وفعّالة في المستقبل.”

كما طلب الاتحاد البلجيكي من الفيفا إدراج قضية بالوجون على جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الفيفا، المقرر عقده في 15 أكتوبر.

بلجيكا إنفانتينو فيفا الاتحاد البلجيكي

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