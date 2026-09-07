وزارة النقل: التنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة النقل والمواصلات لضبط الشاب الظاهر في فيديو تحطيم مرايات قطار مطروح واتخاذ الإجراءات القانونية حياله





في ضوء ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر قيام أحد الشباب بتحطيم مرايات إحدى عربات قطار مطروح، وتبرير هذا التصرف غير المسؤول بأن التذكرة بـ300 جنيه

تؤكد وزارة النقل أن ما قام به المذكور يمثل اعتداءً وتخريباً لممتلكات عامة مملوكة للشعب المصري، وهو سلوك مرفوض لا يمكن تبريره تحت أي ظرف.

وتشدد الوزارة على أن أي ملاحظات على قيمة تذكرة السفر لا يبرر بأي حال من الأحوال إتلاف الممتلكات العامة، خاصة أن هناك قنوات رسمية وقانونية متاحة لتلقي شكاوى وملاحظات المواطنين والعمل على فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي هذا الإطار، تؤكد وزارة النقل أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة النقل والمواصلات لتحديد هوية الشخص الظاهر في مقطع الفيديو وضبطه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، مؤكدة عدم التهاون مع أي أعمال تخريب أو اعتداء على ممتلكات مرفق السكك الحديدية.

وتوضح الوزارة أن أعمال الإتلاف والتخريب لا يقتصر أثرها على الممتلكات محل الاعتداء، وإنما تؤدي إلى إهدار المال العام وتحميل الدولة تكاليف إضافية لإصلاح التلفيات، وهي في النهاية أموال مخصصة لخدمة المواطنين وتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وتهيب وزارة النقل بجميع المواطنين ضرورة الحفاظ على ممتلكات الدولة ومرافق النقل المختلفة باعتبارها ملكاً للشعب، مؤكدة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتصدي بكل حسم لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمرافق العامة أو تعطيل الخدمات أو تعريض سلامة المواطنين للخطر،