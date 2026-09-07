أصعب أيامها.. تطورات حالة نجلاء فتحي بعد وفاة ابنتها الوحيدة | خاص

تعيش الفنانة نجلاء فتحي حالة من الحزن الشديد منذ رحيل ابنتها الوحيدة ياسمين أبو النجا، التي فارقت دنيانا يوم 30 أغسطس الماضي إثر إصابتها بأزمة قلبية.

وكانت وفاة ياسمين أبو النجا، بمثابة فاجعة بالغة الأثر على والدتها نجلاء فتحي، وعلى أفراد أسرتها، خاصة أن ياسمين كانت ابنتها الوحيدة وأقرب الأشخاص إليها.

وكشف مقربون من نجلاء فتحي، لـ صدى البلد، إنها لا تزال تعاني من صدمة الفقد، وتجد صعوبة في استيعاب ما حدث، إذ تبدو متأثرة بشدة برحيل ابنتها، وسط حالة من الحزن التي تسيطر عليها منذ تلقيها خبر الوفاة.

وتحاول نجلاء فتحي، خلال هذه الفترة الصعبة التماسك من أجل حفيدتها «زين»، التي أصبحت محور اهتمامها ووجودها إلى جوارها يمثل مصدر دعم نفسي لها في مواجهة ألم فقدان ابنتها.

وتحرص نجلاء فتحي، على احتضان حفيدتها وقضاء أكبر وقت ممكن معها، في محاولة لمنحها الأمان والحنان في أعقاب فقدان والدتها، خاصة أن زين تواجه بدورها ألم غياب والدتها ياسمين.

وفي الوقت ذاته، تنازلت نجلاء فتحي، وزوجها السابق سيف أبو النجا، عن نصيبهما الشرعي في الميراث لصالح حفيدتهما «زين».

وفاة ابنة نجلاء فتحي

فقدت الفنانة نجلاء فتحي ابنتها الوحيدة ياسمين، التي أنجبتها من الفنان سيف أبو النجا، في واقعة شكلت صدمة كبيرة لأسرتها والمقربين منها. وأعلن والدها خبر وفاتها، وسط حالة من الحزن التي خيمت على الوسط الفني، خاصة مع مكانة نجلاء فتحي وتاريخها الطويل في السينما المصرية.

من هى ياسمين أبو النجا

وتعد ياسمين سيف أبو النجا الابنة الوحيدة للفنانة نجلاء فتحى، وحرصت طوال حياتها على الابتعاد عن الأضواء والوسط الفنى، مفضلة أن تعيش حياتها بعيدًا عن الشهرة التى ارتبطت بوالدتها.

وكان من أبرز ظهوراتها النادرة ظهورها برفقة طليقها المخرج خضر محمد خضر خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائى عام 2020، فى ظهور لافت لها بعيدًا عن طبيعة حياتها التى اتسمت بالخصوصية.