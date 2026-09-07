قطر تؤكد التزامها بدورها شريكا دوليا فاعلا في أفغانستان

جددت دولة قطر التزامها بدورها شريكا دوليا فاعلا، من خلال جهود الوساطة واستضافة الحوارات والاجتماعات بشأن أفغانستان، بما يسهم في تعزيز التوافق الدولي وتوفير منصة للحوار والتنسيق، مؤكدة أهمية اتباع نهج شامل يجمع بين الاستجابة الإنسانية والانخراط السياسي المسؤول، بما يلبي تطلعات الشعب الأفغاني نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقاه عبدالله بن علي بهزاد سكرتير ثان بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف اليوم الاثنين، خلال مشاركته في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، وذلك في إطار الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان المنعقد بجنيف، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأكد "بهزاد" أن أفغانستان لا تزال تواجه إحدى أكبر الأزمات الإنسانية وأكثرها تعقيدا في العالم، مشيرا إلى أن نحو 22 مليون شخص، أي ما يقارب 45 في المئة من السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.

وأوضح أن الأزمة في أفغانستان تتفاقم بفعل انعدام الأمن، والهشاشة الاقتصادية، والصدمات المناخية، والنزوح، وخفض التمويل والمساعدات، وعودة ملايين اللاجئين، واستمرار العقوبات وتجميد أصول الدولة، فضلا عن مخاطر انعدام الأمن الغذائي الحاد التي تهدد أكثر من 4.7 مليون شخص، بينهم نحو 3.7 مليون طفل.

ولفت إلى أن دعم التعليم، ولا سيما للأطفال والفتيات، يمثل أولوية لدولة قطر التي ساهمت في إجلاء مئات الأطفال الأفغان، وتوفير المأوى والرعاية والدعم النفسي والغذاء والتعليم لهم، مشيرا إلى أن صندوق قطر للتنمية ومؤسسة التعليم فوق الجميع دعما، منذ عام 2023، تعليم 30 ألف طالب وطالبة خارج المدرسة.

وذكر "بهزاد" أن الهلال الأحمر القطري يواصل دعم التعليم في المناطق النائية منذ عام 2016، فيما تنفذ جمعية قطر الخيرية مشروع بناء وتجهيز مستشفى تخصصي للنساء والأطفال والأمراض الباطنية، بتمويل من صندوق قطر للتنمية.



