توضيح عاجل من التعليم بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الجدل المثار بشأن الاستفسارات المتداولة بشأن تعيينات الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم .

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة المرحلة الخامسة لم تظهر ، مؤكدة أنه بعد إعلان النتيجة سيتاح للذين لم يحالفهم الحظ عمل تظلم بعد النتيجة

وردا على سؤال “هل يعين معلمي المرحلة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم إعدادي أم ثانوي ؟” ، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : التعيين على المرحلة الابتدائية



وكانت قد أعلنت الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين، التابعة للإدارة المركزية لشئون المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تشكيل لجنة متخصصة دائمة الانعقاد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بديوان عام الوزارة، في خطوة رائدة تُعد الأولى من نوعها، للرد على جميع الاستفسارات والمشكلات الواردة من المعلمين عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code) الرسمي، بما يسهم في التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، ومواجهة أي محاولات لتضليل الرأي العام، من خلال الردود الرسمية المعتمدة.

ويأتي ذلك تأكيدًا لحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تقدير المعلمين واحترام رسالتهم، وضمان وصول المعلومة الدقيقة إليهم من مصدرها الرسمي، مع بحث استفساراتهم ومشكلاتهم والتعامل معها بكل جدية وسرعة.

وتهيب الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالمعلمين عدم الانسياق وراء أي معلومات صادرة عن مصادر غير رسمية، والاعتماد على القنوات الرسمية فقط للتحقق من المعلومات.

كما تدعو الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المعلمين إلى تسجيل استفساراتهم ومشكلاتهم من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code) الرسمي، بما يضمن سريتها ووصولها إلى الجهة المختصة، بالموقع الرسمي للإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين للحفاظ على سرية البيانات وتأمينها.