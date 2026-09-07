من حاملة طائرات أمريكية.. ترامب ينشر صورة بالذكاء الاصطناعي لتدمير البحرية الإيرانية

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه رسائل استفزازية لإيران، عبر نشره اليوم الاثنين، صورة جديدة مولدة بالذكاء الاصطناعي تظهر تدمير زوارق البحرية الإيرانية، وذلك بعد يوم من نشر صورة بالذكاء الاصطناعي لتدمير جزيرة خارك.

منشور ترامب عبر تروث سوشيا ل

صورة جديدة على "تروث سوشيال" لتدمير الزوارق الإيرانية

نشر ترامب اليوم الاثنين عبر منصة "تروث سوشيال" صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي يظهر فيها على متن حاملة طائرات أمريكية، وهو يراقب عملية تدمير زوارق البحرية الإيرانية.

وتأتي هذه الصورة بعد يوم واحد فقط منشور آخر نشره أمس الأحد، تضمن صورة مماثلة لهجوم على جزيرة "خارك" الإيرانية وتدمير منشآتها النفطية، وأرفقها بعبارة: "وداعا خارك".

منشور ترامب أمس

تصريحات اقتصادية: إيران “أمة فاشلة”

وتزامنت المنشورات مع سلسلة تصريحات لترامب هاجم فيها الوضع في إيران، حيث وصفها بأنها "أمة فاشلة"، مشيراً إلى انهيار العملة الإيرانية وارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات مفرطة، إلى جانب تراجع حاد في صادرات النفط الإيرانية.

وأظهرت بيانات شركات "كبلر" و"فورتكسا" وموقع "تانكر تراكرز دوت كوم" تراجعاً غير مسبوق في صادرات النفط الإيرانية عبر مضيق هرمز.

وبحسب البيانات، توقفت شحنات النفط الخام الكبيرة المتجهة إلى الصين لنحو سبعة أسابيع، ولم تتمكن طهران من تصدير أي شحنات إلى بكين عبر المضيق منذ إعادة الولايات المتحدة فرض حصارها على إيران في 14 يوليو الماضي، ضمن صراع مستمر منذ ستة أشهر.

ويشكل هذا التراجع ضغطاً متزايداً على أحد أهم مصادر الإيرادات بالعملة الأجنبية لدى إيران.