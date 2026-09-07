متحدث التعليم: كثافة الفصول لن تتجاوز 50 طالبا

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كثافة الفصول في العام الدراسي الجديد بجميع المدارس على مستوى المحافظات لن تتجاوز 50 طالبا بالفصل.

وقال، في مداخلة مع برنامج "الساعة 6 " عبر قناة "الحياة"، إن نظام البكالوريا المصرية يتضمن تقييمات واختبارات شهرية للطلاب، ولا يعتمد على نظام أعمال السنة، مؤكدا أنه لا توجد أعمال سنة في هذا النظام.

وأضاف أن الوزارة أصدرت الآليات الخاصة بتطبيق نظام البكالوريا المصرية، والتي تنص على أن يلتزم الطالب بتحقيق نسبة 60% من الحضور والتقييمات والاختبارات الشهرية، وفقا للضوابط المحددة للنظام.

وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم إلى أن مناهج نظام البكالوريا المصرية تم إعدادها بالتعاون مع الجانب الياباني، خاصة في مواد الكيمياء والفيزياء والرياضيات، لافتا إلى أن إجمالي المواد الدراسية خضع للمراجعة من جانب مؤسسة البكالوريا الدولية، للتأكد من توافقها مع المعايير الدولية.

وأكد أن فلسفة المناهج الجديدة لا تعتمد على الحفظ والتلقين، وإنما تركز على الفهم والتفاعل، بما يسهم في تنمية مهارات الطلاب وقدرتهم على التفكير والتطبيق.