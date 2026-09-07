هل يجب غسل ملابس الميت قبل التصدق بها للفقراء والمحتاجين؟

قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ه ينبغي العلم أولًا بأن ملابس الميت وأغراضه ومتعلقاته الشخصية تدخل ضمن تركة المتوفي، أي أن ملابس الميت ومتعلقاته الشخصية تدخل ضمن الميراث، وبناء عليه تكون مسئولية التصرف في ملابس الميت وأغراضه الشخصية تقع على عاتق كل مستحقي الميراث.

وأوضح "فخر" في إجابته عن سؤال : هل يستحب غسل ملابس الميت قبل التصدق بها للفقراء والمحتاجين؟، أن استخدام ملابس المتوفى أو التصدق بها لا يضر بأحد، بل على العكس يُعتبر من الأعمال الصالحة التي تزيد للمتوفى حسناته بعد الوفاة.

هل يستحب غسل ملابس الميت قبل التصدق

وأضاف أن بعض الأبناء قد يرغبون في الاحتفاظ ببعض ملابس والدهم كتذكار شخصي، مثل عبايته أو بدلة كان يرتديها، مؤكدًا أن هذه الأشياء لا تدخل ضمن الميراث الشرعي بشكل إجباري، لكن يجوز توزيعها بين الورثة كأشياء عرفية.

وأفاد بأن الأفضل التصدق بالملابس أو الأشياء المتبقية على الفقراء والمساكين، لأن ذلك يرفع للمتوفى حسنات في ميزان أعماله، مؤكداً أنه لا مانع من الجمع بين الأمرين: أن يأخذ كل وارث شيئًا كتذكار، والباقي يُتصدق به على المحتاجين.

وأشار إلى أن هذا الحكم يسري سواء كانت الورثة فقراء أم أغنياء، مع مراعاة تحقيق أكبر قدر من الخير للمتوفى عبر الصدقة.

هل يستحب غسل ملابس الميت

وورد عن هل يستحب غسل ملابس الميت قبل التصدق بها للفقراء والمحتاجين ؟، غسل ملابس الميت ليس واجبًا إلا إذا كانت متنجسة ، فلا يجب غسل ملابس الميت إلا إذا أصابتها نجاسة مثل ثياب الحي، وليست روحه معلقة بها .

وجاء هذا القول لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة، فلا يلتفت إليه، ليس على هذا دليل، يتصدق بها وإن لم تغسل، إلا إذا كان فيها نجاسة تغسل، أما إذا كان ما فيها نجاسة، إن غسلوها لأجل مصلحة الفقير جزاهم الله خيرًا، وإن تصدقوا بها ولم تغسل فلا بأس.