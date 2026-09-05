كيف يمر الوقت على أهل القبور من الموتى؟.. انتبه لـ 12 حقيقة خفية

لعل السؤال عن كيف يمر الوقت على أهل القبور من الموتى؟ ، يفتح إحدى بوابات الأسرار عن عالم من عوالم الغيب، التي تهم الكثيرين سواء من باب الخوف أو الفضول أو الاطمئنان ، فهناك خوف من الحياة في القبور والوقت فيها ، فضلاً عن ذلك الفضول حول ما يحدث للموتى في قبورهم ، كما أن إجابة سؤال كيف يمر الوقت على أهل القبور من الموتى؟ تحمل للأحياء بعضًا من الطمأنينة على أحبابهم من الأموات ، ولا تزال نيران الفراق تحرق قبورهم ، فيتساءلون عن كيف يمر الوقت على أهل القبور ؟.

كيف يمر الوقت على أهل القبور من الموتى

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحياة بعد الموت هي حالة زمنية تختلف عن الحياة الدنيا، مشيرًا إلى أن الزمن في البرزخ يعتبر نسبياً، حيث يمر بسرعة بالنسبة للميت مقارنة بمروره بالنسبة للأحياء.

وأوضح “ وسام” في إجابته عن سؤال: (كيف يمر الوقت على أهل القبور و كيف يشعر الميت بمرور الوقت، وهل يختلف عن إحساسنا بالوقت؟ وهل يشعر بالوقت الطويل إلى يوم القيامة؟ وإذا كانت العملية الزمنية نسبية، كيف تؤثر على الميت؟ وما هي الأمور التي يجب علينا الإيمان بها من الشرع بشأن الميت، وما الذي لا نبحث عنه؟)، أن ما جاء في الشرع من أحاديث نبوية صحيحة حول الميت مثل سماعه للسلام الذي يُلقى عليه من الأحياء “هو ما نؤمن به”.

وتابع: ومع ذلك، فالتفاصيل الدقيقة حول شعور الميت بالوقت لا تدخل في نطاق تكليفنا، بل ينبغي على المسلمين التركيز على الأعمال الصالحة التي تنفع الموتى مثل الصدقة، وتلاوة القرآن، والصلاة النافلة.

ونبه إلى أن الإسلام يوجهنا إلى الاهتمام بالأعمال الصالحة التي يمكن أن تصل إلى الميت وتفيدهم، مثل الأعمال الخيرية والعبادات التي يتم تنفيذها بنية إهداء الثواب للميت، فمن المهم أن نحرص على الأعمال التي تنفع الميت بدلاً من الانشغال بالتفاصيل التي لا تأتي بها الشريعة، نسأل الله أن يتقبل منّا ويجعل أعمالنا في ميزان حسناتنا وحسنات موتانا.

دعاء لأهل القبور

• اللهم ارحم من غابوا غيابا ابديا اللهم أبعث لهم نورا إلى يوم يبعثون.

• اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا واغفر لنا خطايانا وذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا.

• اللهم أرحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم وأجعل قبورهم نورا وضياء إلى يوم يبعثون.

• اللهم ارحم من ضمة التراب و اشفي من انهكه الوجع و أغث من أثقله الهم و اهدي من غرت الدنيا.

• اللهم ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك و اجبر قلبنا بعدهم.

• اللهم اذق “الاسم” الجنة ونعيمها والفردوس وبرادها، اللهم اجعل له كنوزا وبيوتا في جنتك وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين.

• اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له يا رب ارحم ابي واغفر له واجمعني به في مستقر رحمتك .

• اللهم اسألك أن ترحم من هم تحت التراب الذين يترقبون منا دعوه صادقة اللهم أرحم موتانا وموتى المسلمين واغفر لهم.

• اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه تحت التراب والجنادل وحدنا .

• اللهم أعطنا خير ما تعطي السائلين واجمع لنا صلاح الدنيا والدين واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين.

• اللهم أذهب عنا الحزن وأزل عنا الهم، واطرد من نفوسنا القلق واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا برحمتك يا أرحم الراحمين.

• اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارفع عنهم ما هم فيه وأفرغ عليهم وعلى أهليهم صبرا… وارزقهم الرضى بالقضاء ، وعاجل الشفاء شفاءً لا يغادر سقما برحمتك يا أرحم الراحمين.