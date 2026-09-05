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خطوات عمل مخلل الزيتون على الطريقة المغربية.. سر الطعم الأصلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

خطوات عمل مخلل الزيتون على الطريقة المغربية.. سر الطعم الأصلي

الزيتون المخلل
الزيتون المخلل
أسماء عبد الحفيظ

يعد مخلل الزيتون المغربي من أشهر المقبلات التي تتميز بمذاقها القوي ورائحتها الشهية، ويقدم بجانب العديد من الأكلات، كما يمكن تحضيره في المنزل بمكونات بسيطة والحصول على نتيجة قريبة من المخللات المغربية التقليدية.

طريقة عمل مخلل الزيتون على الطريقة المغربية.. سر الطعم الأصلي في خطوات سهلة

وتتميز طريقة عمل مخلل الزيتون على الطريقة المغربية باستخدام الليمون والثوم والأعشاب والتوابل، ما يمنحه نكهة مميزة ومختلفة عن طرق تخليل الزيتون المعتادة، للشيف فيفي عثمان.

مكونات مخلل الزيتون المغربي

لتحضير مخلل الزيتون على الطريقة المغربية، تحتاجين إلى:

  • 1 كيلو زيتون أخضر أو أسود.
  • 4 فصوص ثوم.
  • 2 حبة ليمون.
  • 2 ملعقة كبيرة ملح خشن.
  • 1 ملعقة صغيرة كمون.
  • 1 ملعقة صغيرة كزبرة جافة.
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
  • 2 حبة فلفل حار حسب الرغبة.
  • 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
  • ماء نظيف حسب الحاجة.
  • القليل من أوراق الغار أو الأعشاب العطرية حسب الرغبة.

طريقة عمل مخلل الزيتون المغربي

1. تجهيز الزيتون

اغسلي الزيتون جيدًا للتخلص من أي أتربة أو شوائب، ثم اصنعي شقوقًا بسيطة في كل حبة باستخدام سكين، فهذه الخطوة تساعد على خروج مرارة الزيتون ودخول محلول التخليل إلى داخله.

2. التخلص من مرارة الزيتون

ضعي الزيتون في وعاء كبير واغمريه بالماء، مع تغيير الماء يوميًا لمدة عدة أيام، حتى تقل المرارة.

وتختلف المدة حسب نوع الزيتون ودرجة مرارته، لذلك يفضل تذوق حبة بعد عدة أيام للتأكد من وصولها إلى درجة الطعم المناسبة.

3. تحضير التتبيلة المغربية

في وعاء آخر، اخلطي الملح والكمون والكزبرة الجافة والفلفل الأسود، ثم أضيفي الثوم المفروم والفلفل الحار.

قطعي الليمون إلى شرائح أو أرباع، ويمكن إضافة جزء من قشره لإعطاء الزيتون نكهة حمضية مميزة.

4. رص الزيتون

ضعي طبقة من الزيتون داخل برطمان زجاجي نظيف ومعقم، ثم أضيفي جزءًا من خليط التوابل والثوم والليمون.

كرري الطبقات حتى تنتهي كمية الزيتون والتتبيلة.

5. إضافة محلول التخليل

أذيبي الملح في كمية مناسبة من الماء، ثم اسكبي المحلول داخل البرطمان حتى يغطي الزيتون بالكامل.

أضيفي زيت الزيتون على السطح، ثم أغلقي البرطمان بإحكام.

6. مدة التخليل

اتركي البرطمان في مكان بارد بعيدًا عن أشعة الشمس، ويحتاج الزيتون إلى عدة أسابيع حتى يكتسب الطعم والقوام المناسبين، بحسب نوع الزيتون وطريقة التخليل.

ويجب التأكد من بقاء الزيتون مغمورًا بالكامل في محلول التخليل، وعدم استخدام ملعقة مبللة أو متسخة عند أخذ الزيتون من البرطمان.

سر نجاح مخلل الزيتون المغربي

يكمن سر مخلل الزيتون المغربي في التوازن بين الملح والليمون والتوابل، إلى جانب التخلص من المرارة قبل بدء التخليل.

كما يفضل استخدام برطمان زجاجي نظيف ومحكم الغلق، مع التأكد من عدم وجود أي حبات زيتون مكشوفة فوق سطح المحلول.

كيف يقدم مخلل الزيتون المغربي؟

يمكن تقديم الزيتون المغربي بجانب الطاجين المغربي، الكسكس، المشويات والدجاج، كما يمكن وضعه ضمن أطباق المقبلات والسلطات.

ويمكن إضافة شرائح الليمون والثوم والفلفل الحار عند التقديم للحصول على نكهة أقوى ومظهر شهي.

نصائح مهمة عند تخليل الزيتون في المنزل

  • استخدمي زيتونًا طازجًا وسليمًا دون حبات طرية أو متضررة.
  • اغسلي البرطمان جيدًا وجففيه قبل الاستخدام.
  • لا تستخدمي كمية ملح قليلة بشكل عشوائي في محلول التخليل.
  • يجب أن يظل الزيتون مغمورًا بالمحلول.
  • إذا ظهرت رائحة غير طبيعية أو عفن أو تغير واضح في اللون والقوام، فلا تتناولي المخلل.
  • احفظي البرطمان في مكان مناسب، وبعد فتحه يفضل التعامل معه بعناية وحفظه وفق طريقة التخليل المستخدمة.
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