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اليوم.. جامعة الأزهر تفتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيًا للطلاب الجدد حتى 10 سبتمبر
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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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اليوم.. جامعة الأزهر تفتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيًا للطلاب الجدد حتى 10 سبتمبر

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
إيمان طلعت

أعلنت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمود صديق، فتح باب تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر ومعاهدها للعام الجامعي 2026/2027، اعتبارًا من اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026 وحتى الخميس 10 سبتمبر 2026.

جامعة الأزهر تفتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيًا للطلاب الجدد

وأكد الدكتور محمود صديق حرص الجامعة على تقديم خدماتها الإلكترونية للطلاب بأعلى كفاءة، والعمل على إزالة أي تحديات قد تواجههم، في إطار توجه الجامعة نحو تعزيز التحول الرقمي وتيسير إجراءات القبول والتنسيق.

وأوضح الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر انتهى من جميع الاستعدادات الخاصة بأعمال التنسيق، مع التأكد من جاهزية المنظومة الإلكترونية لاستقبال رغبات الطلاب عبر البوابة الرقمية للحكومة المصرية.

وبيّن «بكري» أن خدمة التنسيق الإلكتروني تتيح للطالب إدخال بياناته وتسجيل رغباته وترتيب الكليات وفقًا لمجموعه والقواعد المنظمة، مع إمكانية تعديل الرغبات خلال فترة التسجيل المحددة، على أن يتم إعلان نتيجة الترشيح عقب انتهاء أعمال التنسيق.

وأوضح الدكتور كمال رسلان، مستشار رئيس الجامعة لشئون التنسيق، أن الجامعة وفرت 4 مراكز دعم لمساعدة الطلاب الذين يواجهون صعوبة في تسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وهي مركز دعم للبنات بالقاهرة بمركز الحاسب الآلي، ومركز للبنين بالقاهرة بمبنى المعامل المركزية، ومركز للوجه القبلي بكلية أصول الدين بأسيوط، ومركز للوجه البحري بكلية الشريعة والقانون بطنطا.

وتعمل مراكز الدعم الأربعة يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا، مع التأكيد على أن الأصل في تسجيل الرغبات وإنهاء إجراءات التنسيق هو التعامل الإلكتروني، وأن مراكز الدعم مخصصة فقط للطلاب الذين يتعثرون في إتمام التسجيل.

كما ناشدت الجامعة أولياء الأمور عدم التعامل مع أي جهات أو أشخاص خارج المنظومة الرسمية لإنهاء إجراءات التنسيق، وفي حال مواجهة أي مشكلة يمكن للطالب إرسال شكواه عبر منظومة الشكاوى الإلكترونية لجامعة الأزهر، للعمل على حلها والاستجابة لها سريعًا.

وشددت جامعة الأزهر على أن المواعيد الرسمية الخاصة بالتنسيق لا يُعتد بها إلا إذا صدرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي لجامعة الأزهر على موقع فيسبوك، مطالبة الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة البيانات الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جامعة الأزهر جامعة الأزهر تفتح باب تسجيل الرغبات إلكترونيًا للطلاب الجدد تسجيل رغبات القبول بكليات جامعة الأزهر

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