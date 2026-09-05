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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

سامح سند يكشف تفاصيل الجزء الجديد من «القصة الكاملة» بطلب من الجمهور

سامح سند
سامح سند
يمنى عبد الظاهر

أعلن صانع المحتوى سامح سند عن تحضيره لتقديم جزء جديد من سلسلة «القصة الكاملة»، استجابةً لرغبة جمهوره ومتابعيه، كاشفًا عن وجود حكايات ومفاجآت جديدة ضمن الحلقات المقبلة.

وأوضح سامح سند، خلال فيديو نشره عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، أنه يعمل على إعداد الجزء الجديد، مؤكدًا أن الحلقات ستتضمن قصصًا حصرية تُعرض للمرة الأولى.

وأشار إلى أن العودة جاءت بعد المطالبات المتكررة من الجمهور بتقديم جزء جديد من السلسلة، التي تحظى بمتابعة واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي


وكشف سامح أن «القصة الكاملة» تبدأ يوم الأحد المقبل، وأعرب الجمهور عن حماسه من خلال تعليقات مثل: «مايغمضليش عين غير لما أنام على أنغام الجريمة»، وكتب أخر: «كنت عارفة لما قولت فى مفاجأة قولتلك هترجع القصه الكامل».

ومؤخرًا عُرض مسلسل «لعبة جهنم»، وهو ثلاث حلقات عرضهم من قبل سامح سند فى «القصة الكاملة» وحقق العمل نجاحًا كبيرًا، ونال إعجاب الجمهور، ومن المقرر عرض المزيد من الحلقات فى الفترة المقبلة.

صانع المحتوى سامح سند القصة الكاملة لعبة جهنم محمد فراج جزء جديد من السلسلة

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