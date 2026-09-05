أخطر منشأة نووية.. ترامب يهدد بقصف جبل الفأس في إيران قريبًا جدًا

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، يوم الجمعة ، بضربة " قريبًا جدًا " على جبل بيك الفأس الإيراني شديد التحصين، محذرًا طهران من أي نشاط في المجمع تحت الأرض بالقرب من منشأة نطنز النووية ، في ظل تصاعد التوترات بين البلدين مجددًا .

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض : " قد نضرب جبل الفأس في إيران قريبًا جدًا ، لأنه إذا كان هناك أي شيء يحدث هناك ، فنحن نعرف كل من يتحرك في الجبل .

نعرف كل من يتحرك في كل مكان، في جميع أنحاء إيران. وإذا ساءت الأمور ، فسنضربهم . سنضربهم بقوة ".

يعد جبل الفأس مجمع تحت الأرض شديد التحصين بالقرب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في وسط إيران .

يحتوي الموقع على مجمعين من الأنفاق المدفونة على أعماق كبيرة، ولم يكن هدفًا في الضربات الأمريكية والإسرائيلية السابقة .

ولا يزال الغرض الدقيق منه غير واضح ، ولم يُسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إليه.

بدأ البناء في الموقع بعد هجوم عام 2020 الذي ألحق أضرارًا بـمنشأة تجميع أجهزة الطرد المركزي في نطنز.

وقدّر خبراء تحليل صور الأقمار الصناعية أن أجزاءً من المجمع قد تكون مدفونة على عمق يتراوح بين 80 و 100 متر تحت الأرض ، مما يجعل استهدافها أكثر صعوبة بكثير من المنشآت النووية الإيرانية الأخرى .

هدد ترامب مرارًا وتكرارًا بمهاجمة الجبل في الأشهر الأخيرة وسط مخاوف في واشنطن من أن طهران قد تستخدم المنشأة لإعادة بناء أجزاء من برنامجها النووي الذي تضرر في ضربات سابقة . شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات واسعة النطاق على إيران في 28 فبراير ، مستهدفتين البنية التحتية النووية والصاروخية الباليستية والعسكرية للبلاد.

وردت طهران على إسرائيل والقوات الأمريكية في جميع أنحاء المنطقة ، في حين تسبب تعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز في صدمة طاقة عالمية كبيرة .

خفّت حدة القتال لاحقًا خلال فترات المفاوضات والتفاهمات المؤقتة ، لكنه عاد للاشتعال مرارًا وتكرارًا . بدأ التصعيد الأخير ، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها نفذت موجة من الضربات يوم الثلاثاء ضد الحرس الثوري الإيراني .





