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3 أعراض في المعدة لا تتجاهلها.. متى تحتاج إلى زيارة الطبيب؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

3 أعراض في المعدة لا تتجاهلها.. متى تحتاج إلى زيارة الطبيب؟

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

يعاني بعض الأشخاص من أعراض متكررة في الجهاز الهضمي لفترات طويلة، ما يدفعهم إلى تجربة علاجات مختلفة دون الوصول إلى سبب واضح للمشكلة.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل مهمة بشأن حالة سيدة عانت لمدة 3 سنوات من أعراض شديدة ومتكررة، بينها الدوخة والقيء المر وآلام المعدة.

حسام موافي يكشف تفاصيل الحالة

وأوضح الدكتور حسام موافي، خلال حديثه عن الحالة، أن استمرار الأعراض لفترة طويلة يستدعي عدم الاكتفاء بالعلاج المؤقت، وضرورة الخضوع لفحص طبي متخصص للوصول إلى السبب الحقيقي وراء هذه الأعراض.

وأشار إلى أن معاناة المريضة من الدوخة والقيء المر وآلام شديدة في المعدة على مدار 3 سنوات أمر يستوجب التعامل معه بجدية، خاصة مع تكرار الأعراض وعدم تحسنها بصورة مستمرة.

مفاجأة بشأن جرثومة المعدة

وتطرق موافي إلى احتمالية ارتباط الأعراض بجرثومة المعدة، موضحًا أهمية التشخيص الدقيق قبل تحديد العلاج المناسب، وعدم الاعتماد على الأعراض وحدها في تحديد سبب المشكلة.

وتعد جرثومة المعدة من المشكلات التي قد تؤثر على الجهاز الهضمي، وقد ترتبط بظهور عدد من الأعراض، إلا أن تحديد السبب يحتاج إلى تقييم طبي وفحوصات مناسبة.

لا تتجاهل الأعراض المستمرة

وشدد أستاذ طب الحالات الحرجة على أهمية عدم تجاهل الأعراض التي تستمر لفترات طويلة أو تتكرر بصورة متواصلة، مؤكدًا أن استمرار الألم أو القيء أو اضطرابات الجهاز الهضمي يستدعي استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة.

كما أن تناول الأدوية بصورة عشوائية أو الاعتماد على علاجات مؤقتة دون معرفة السبب قد لا يكون كافيًا للتعامل مع المشكلة، لذلك يظل التشخيص الطبي خطوة أساسية للوصول إلى العلاج المناسب.

متى يجب زيارة الطبيب؟

وينبغي الانتباه إلى الأعراض المستمرة أو الشديدة، خاصة في حالة تكرار آلام المعدة والقيء أو وجود أعراض أخرى مصاحبة، إذ يمكن للطبيب تحديد الفحوصات المطلوبة وفقًا لحالة كل شخص، ثم وضع خطة العلاج المناسبة بناءً على التشخيص.

وتؤكد هذه الحالة أهمية التعامل مع الأعراض المزمنة بجدية، وعدم تأجيل الفحص الطبي عند استمرارها لفترات طويلة.


 

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