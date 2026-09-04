قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظة الإسكندرية تنفي وقوع حادث على طريق مصر – الإسكندرية الصحراوي
اليونان والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في مجال الطاقة
شكيو بانزا يسجل الهدف الثاني للزمالك في أيه إس بورت الجيبوتي بدوري أبطال إفريقيا
فرج عامر ينتقد عموتة: تشكيلات خاطئة وتوظيف غير موفق للاعبي الأهلي
إندونيسيا والولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تنفذ تدريبات للرماية
مقتل شخصين في غارة بطائرة مسيرة استهدفت دراجة نارية جنوب لبنان
مدرسة في قنا تلزم الطالبات بارتداء النقاب .. والتعليم ترد | ماذا حدث؟
معروف عنه أوي الموضوع دا .. رواية جديدة في حادث إسماعيل دولار بالمقطم
متشتريش غير لما تسأل عن الرقم دا .. سر خطير في سوق العقارات لا يعرفه الكثيرون
لتأهيل الكوادر.. مفتي الجمهورية يلتقي نائب رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان
الأرصاد : طقس حار رطب غدًا شمالًا وشديد الحرارة جنوبًا .. والعظمى 35
10 ملايين دولار مقابل معلومات عن قائد العمليات السيبرانية بالحرس الإيراني.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

3 سنوات من الألم .. حسام موافي يكشف أسباب الأعراض المستمرة وجرثومة المعدة

الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني
إسراء صبري

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل حالة سيدة تعاني منذ 3 سنوات من أعراض متكررة، من بينها الدوخة والقيء المر وآلام شديدة بالمعدة، مؤكدًا أن استمرار هذه الأعراض لفترة طويلة يستدعي الخضوع لفحص طبي متخصص وعدم الاعتماد على العلاجات المؤقتة.

وقال حسام موافي، خلال برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن جرثومة المعدة يمكن أن تتسبب في مجموعة من الأعراض والمضاعفات، مشيرًا إلى أن استمرار الأعراض لمدة 3 سنوات، مع عدم تحسن الحالة رغم الحصول على المحاليل وأدوية القيء، يستوجب إجراء تقييم طبي دقيق.

وأوضح أن جرثومة المعدة قد تكون وراء الإصابة بقرحة أو مشكلة أخرى في الجهاز الهضمي، وهو ما يتطلب تشخيص الحالة بشكل دقيق وتحديد العلاج المناسب.

ونصح موافي بضرورة التوجه إلى طبيب متخصص في أمراض الجهاز الهضمي لإجراء الفحوص اللازمة، وعدم الاكتفاء بتناول الأدوية بشكل مؤقت، خاصة مع استمرار الأعراض لفترة طويلة.

حسام موافي الدوخة جرثومة المعدة أمراض الجهاز الهضمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث الصحراوي

مصدر أمني عن حادث طريق مصر الإسكندرية الصحراوي: لم نتلق أي بلاغات| صور

عداد الكهرباء

وزير الكهرباء يوجه بمحاسبة العدادات الكودية بنظام الشرائح.. لهؤلاء فقط

أرشيفية

القصة الكاملة لواقعة القطامية.. وجد ابنته مع صديقها في المطبخ فانهال عليه طعنا

سعر الذهب

800 جنيه في 24 ساعة.. هبوط مفاجئ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تنسيق الجامعات

رابط سريع لـ نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

الفراخ

أسعار الفراخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2026.. تراجع الأبيض والبلدي

سعر الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-9-2026.. عيار 21 بكام؟

الأرصاد

تحذير عاجل من ظاهرة مناخية استثنائية تستمر حتى 2027.. ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

البنك المركزي

البنك المركزي: بيع أذون خزانة بـ110.121 مليار جنيه

العملات الأجنبية

بدون تغيير .. سعر العملات الأجنبية الدولار واليورو الآن

اليابان

اليابان تسجل مستوى قياسيا في طلبات موازنة 2027 وسط مخاوف بشأن المالية العامة

بالصور

طريقة عمل المكرونة المحمرة بصلصة زمان.. أكلة اقتصادية وسريعة

طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة
طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة
طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة

ماذا يحدث للرجال عند التبول أثناء الوقوف؟ أضرار صحية غير متوقعة

هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟
هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟
هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟

أطعمة غنية بالبروتين تزيد شعورك بالجوع .. احذرها مع سعيك لخسارة الوزن

هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟
هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟
هل أطعمة البروتين تساعد على فقدان الوزن؟

مع بداية الدراسة.. تجنبي وضع هذا الجبن للأطفال في ساندوتشات المدرسة

أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها
أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها
أفضل انواع الجبن لوضعها في ساندويتشات المدرسة وأخرى أحذرها

فيديو

ليلى مراد منير ابنة فايزة كمال

اتعلمت منها كتير.. ليلى مراد منير تتحدث عن والدتها الراحلة فايزة كمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد