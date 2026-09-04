3 سنوات من الألم .. حسام موافي يكشف أسباب الأعراض المستمرة وجرثومة المعدة

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل حالة سيدة تعاني منذ 3 سنوات من أعراض متكررة، من بينها الدوخة والقيء المر وآلام شديدة بالمعدة، مؤكدًا أن استمرار هذه الأعراض لفترة طويلة يستدعي الخضوع لفحص طبي متخصص وعدم الاعتماد على العلاجات المؤقتة.

وقال حسام موافي، خلال برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن جرثومة المعدة يمكن أن تتسبب في مجموعة من الأعراض والمضاعفات، مشيرًا إلى أن استمرار الأعراض لمدة 3 سنوات، مع عدم تحسن الحالة رغم الحصول على المحاليل وأدوية القيء، يستوجب إجراء تقييم طبي دقيق.

وأوضح أن جرثومة المعدة قد تكون وراء الإصابة بقرحة أو مشكلة أخرى في الجهاز الهضمي، وهو ما يتطلب تشخيص الحالة بشكل دقيق وتحديد العلاج المناسب.

ونصح موافي بضرورة التوجه إلى طبيب متخصص في أمراض الجهاز الهضمي لإجراء الفحوص اللازمة، وعدم الاكتفاء بتناول الأدوية بشكل مؤقت، خاصة مع استمرار الأعراض لفترة طويلة.