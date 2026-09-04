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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث للرجال عند التبول أثناء الوقوف؟ أضرار صحية غير متوقعة

هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟
هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟
آية التيجي

تختلف العادات اليومية من شخص لآخر، ومن بينها طريقة التبول لدى الرجال، إذ يفضل البعض التبول واقفًا باعتبارها الطريقة الأكثر شيوعًا، بينما تشير بعض الدراسات والمراجعات الطبية إلى أن التبول جلوسًا قد يكون أكثر فائدة لبعض الرجال، خاصة مع التقدم في العمر وظهور مشكلات مرتبطة بتضخم البروستاتا.

هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟

ولا تعني هذه النتائج أن التبول واقفًا يمثل خطرًا على جميع الرجال، لكن اختيار وضعية الجلوس قد يساعد في بعض الحالات على إفراغ المثانة بصورة أفضل، إلى جانب تقليل تناثر البول والحفاظ على نظافة الحمام.

وترتبط أفضلية وضعية التبول بالحالة الصحية للرجل، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن الجلوس قد يساعد على إرخاء عضلات الحوض، وهو ما قد يسهل عملية خروج البول.

وقد يكون هذا الأمر أكثر أهمية لدى الرجال الذين يعانون من أعراض مرتبطة بتضخم البروستاتا الحميد، مثل ضعف تدفق البول، أو الحاجة إلى الانتظار قبل بدء التبول، أو الشعور بعدم إفراغ المثانة بالكامل.

هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟

التبول جلوسًا وتضخم البروستاتا

يعد تضخم البروستاتا الحميد من المشكلات الشائعة مع تقدم الرجال في العمر، ويمكن أن يؤدي تضخم الغدة إلى الضغط على مجرى البول، وبالتالي ظهور صعوبة في التبول أو ضعف تدفق البول.

وفي هذه الحالة، قد تساعد وضعية الجلوس بعض الرجال على الاسترخاء أثناء التبول وتحسين تدفق البول وإفراغ المثانة، لكن الوضعية وحدها لا تعالج تضخم البروستاتا ولا تغني عن التقييم الطبي عند وجود أعراض مستمرة.

ومن أبرز الأعراض التي تستدعي الانتباه:

ـ ضعف أو بطء تدفق البول.

ـ صعوبة بدء التبول.

ـ الحاجة إلى التبول بصورة متكررة.

ـ الاستيقاظ عدة مرات ليلًا للتبول.

ـ الشعور بعدم إفراغ المثانة بالكامل.

ـ التقطّع أثناء خروج البول.

هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟

هل التبول جلوسًا يمنع التهابات المسالك البولية؟

يرتبط عدم إفراغ المثانة بصورة كاملة بزيادة بقاء البول داخلها، وهو ما قد يكون أحد العوامل التي تزيد من مشكلات المسالك البولية لدى بعض الأشخاص.

لكن لا توجد أدلة كافية للقول إن التبول جلوسًا يمنع التهابات المسالك البولية بشكل مباشر لدى جميع الرجال.

لذلك، إذا كان الرجل يعاني من التهابات متكررة أو حرقان أثناء التبول أو دم في البول أو ألم، فيجب البحث عن السبب طبيًا بدل الاعتماد على تغيير وضعية التبول فقط.

هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟

الجلوس أثناء التبول يقلل تناثر البول

من الفوائد العملية للتبول جلوسًا أنه قد يساعد على تقليل تناثر قطرات البول خارج المرحاض، مقارنة بالتبول واقفًا، خاصة عندما يكون تدفق البول قويًا.

وهذا الأمر قد يجعل تنظيف الحمام أسهل ويساعد في الحفاظ على مستوى أفضل من النظافة داخل المنزل.

هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟

هل التبول واقفًا مضر للرجال؟

لا توجد قاعدة طبية تقول إن التبول واقفًا مضر لجميع الرجال.

فالرجل السليم الذي لا يعاني من مشكلات في تدفق البول أو إفراغ المثانة يمكنه التبول في الوضعية التي يشعر معها بالراحة.

لكن بالنسبة للرجال الذين يعانون من أعراض تضخم البروستاتا أو صعوبة في التبول، قد تكون وضعية الجلوس خيارًا أكثر راحة، وقد تساعد على تحسين عملية إفراغ المثانة لدى بعض الحالات.

هل التبول جلوسًا أفضل للرجال؟

متى يجب زيارة طبيب المسالك البولية؟

ينبغي عدم تجاهل أعراض التبول المستمرة، خاصة لدى الرجال الأكبر سنًا.

وتحتاج الأعراض مثل صعوبة التبول، ضعف تدفق البول، الألم أو الحرقان، وجود دم في البول، أو عدم القدرة على إفراغ المثانة إلى تقييم طبي لمعرفة السبب.

وقد تكون هذه الأعراض مرتبطة بتضخم البروستاتا، أو التهاب المسالك البولية، أو حصوات، أو مشكلات أخرى في الجهاز البولي، ولذلك لا يمكن تحديد السبب من وضعية التبول وحدها.

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ماذا يحدث للرجال عند التبول أثناء الوقوف؟ أضرار صحية غير متوقعة

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