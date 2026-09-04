البحوث الفلكية ينظم أمسية علمية لرصد تعامد الشمس على معبد هيبس بالوادي الجديد

ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور باسم نبوي، غدًا السبت، أمسية فلكية وتغطية علمية وميدانية في محافظة الوادي الجديد، لرصد ظاهرة تعامد الشمس التي ستحدث على قدس أقداس معبد هيبس صباح بعد غد.

وتستمر الفعاليات حتى لحظة رصد الظاهرة مع شروق شمس الأحد، بمشاركة نخبة من علماء المعهد، بهدف تعريف الجمهور بالتفسير الفلكي والهندسي للظاهرة وربطها بعلوم المصري القديم.

وتحدث ظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس معبد هيبس مرتين فقط سنويًا، في 7 أبريل و6 سبتمبر، عندما تصل الزاوية الأفقية للشمس إلى 83 درجة من اتجاه الشمال، وهي الزاوية نفسها التي صُمم عليها محور المعبد بدقة.

وتخترق أشعة الشمس الممر الرئيسي للمعبد، الذي يبلغ طوله نحو 120 مترًا، وصولًا إلى قدس الأقداس، في ظاهرة تعكس براعة المصري القديم في علوم الفلك والهندسة المعمارية.

ويقع معبد هيبس على بعد نحو 3 كيلومترات شمال مدينة الخارجة، وهو مبني من الحجر الرملي، ويُعد المعبد الوحيد المتبقي من العصر الصاوي. وبدأ تشييده في عصر الأسرة السادسة والعشرين، واستُكمل في عهد الملك الفارسي دارا الأول، ثم أُضيفت إليه أجزاء في عهد الأسرة الثلاثين، وصولًا إلى العصرين اليوناني والروماني.

وتقام الورشة والأمسية الفلكية تحت إشراف الدكتور محمد عبد الظاهر، مدير المركز الإقليمي للمعهد بالوادي الجديد، وبحضور الدكتور محمد صميدة، رئيس قسم بحوث الشمس والفضاء.

ويقود فريق العمل الميداني علماء قسم الفلك، برئاسة الدكتور أشرف شاكر، ويضم الدكتور محمد الصادق، والدكتور إسلام جمال، والدكتور عبد العزيز عيد، والدكتورة علا علي.

ودعا المعهد المهتمين بعلم الفلك والحضارة المصرية إلى متابعة الحدث، الذي يبرز العلاقة بين العلوم الفلكية والهندسة المعمارية في مصر القديمة.