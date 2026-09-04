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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اختبار جديد | ضغط الحروب يفجّر أسعار الغذاء العالمية

تصدير
تصدير
عادل نصار

وسط أجواء عالمية تزداد اضطرابًا، يبدو أن موجة الغلاء لم تجد طريقها إلى التراجع بعد، إذ عادت أسعار الغذاء العالمية للصعود بقوة تحت ضغط الحروب وتقلبات الطقس واضطراب سلاسل الإمداد، لتسجل أعلى مستوياتها منذ عام 2022، في تطور يضع إمدادات المحاصيل الأساسية والأسواق العالمية أمام اختبار جديد.

أسعار الغذاء العالمية بلغت أعلى مستوياتها منذ 2022

قالت منظمة الأغذية والزراعة إن أسعار الغذاء العالمية بلغت أعلى مستوياتها منذ 2022، مدفوعة بسوء الأحوال الجوية والتعطل الناجم عن الحروب في الخليج والبحر الأسود، مما زاد المخاوف بشأن إمدادات المحاصيل الأساسية، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وبلغ متوسط مؤشر أسعار الغذاء الصادر عن الفاو، الذي يرصد التغيرات الشهرية في سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، 133.3 نقطة في أغسطس، مرتفعًا من قراءة معدلة بلغت 130.8 نقطة في يوليو، ويمثل هذا الارتفاع الشهر الثاني على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر زيادة، إذ قفز بنسبة 1.9% ليصل إلى 133.3 نقطة، وهي أعلى قراءة منذ نوفمبر.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط توترات جيوسياسية متصاعدة، خاصة بين إيران والولايات المتحدة، مما أثر على أسواق النفط والغذاء العالمية، كما يستمر النزاع الروسي-الأوكراني في التأثير على أسواق الحبوب العالمية، حيث تمثل روسيا وأوكرانيا مصدرًا رئيسيًا للقمح والحبوب الأخرى للعديد من الدول.

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