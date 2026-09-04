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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للإعلام: لا يوجد حادث مروري على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، ما تم تداوله من أخبار غير صحيحة عبر عدد من المواقع الإلكترونية وصفحات ومنصات التواصل الاجتماعي، مدعومة بصور مضللة تزعم وقوع حادث تصادم مروع على طريق (القاهرة – الإسكندرية) الصحراوي وسقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأكد المجلس عدم صحة هذه الأخبار جملةً وتفصيلًا، وكذلك عدم صحة الصور المتداولة التي جرى استخدامها في محاولة لإثبات صحة الأخبار الكاذبة.

وتشير المتابعة مع كافة الأجهزة المعنية وغرف العمليات المركزية التابعة لوزارتي الداخلية والصحة إلى عدم رصد أو تلقي أي إخطار بوقوع حوادث مرورية على الطريق المذكور.

وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكافة المواقع الإخبارية، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، الالتزام بأقصى درجات المسؤولية الوطنية والمهنية، وتحري الدقة والمصداقية عند نقل أو نشر الأخبار والمعلومات، وعدم استقاء المعلومات إلا من مصادرها الرسمية المعتمدة.

وأكد المجلس أنه سيتعامل مع أي وسيلة إعلامية أو صفحة تقوم بنشر أو إعادة تدوير الشائعات دون تحقق، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية، وتطبيق العقوبات الرادعة التي يكفلها القانون رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس، وذلك حفاظًا على حق المواطنين في تلقي الأخبار الصحيحة والمعرفة الصادقة دون أي تزييف للواقع.

المهندس خالد عبدالعزيز غير صحيحة المواقع الإلكترونية مدعومة بصور مضللة وقوع حادث تصادم

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