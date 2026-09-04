أسعار مرسيدس GLS موديل 2026 في السوق السعودي

تواصل مرسيدس GLS موديل 2026 حضورها في السوق السعودي ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة والفاخرة، حيث تجمع بين المساحة الداخلية الرحبة، إلى جانب التجهيزات الراقية، والأداء القوي.

محرك مرسيدس GLS 450

تستند فئة GLS 450 4MATIC إلى منظومة حركة تجمع بين محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات مستقيم بسعة 3.0 لتر ونظام هجين خفيف MHEV يعمل بجهد 48 فولت.

ويولد هذا النظام قوة إجمالية تصل إلى 375 حصانا مع عزم دوران يبلغ 500 نيوتن متر، بينما تنتقل القوة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات ونظام دفع رباعي 4WD .

مرسيدس GLS

مرسيدس AMG GLS 63 بمحرك V8

تعتمد فئة AMG GLS 63 4MATIC على محرك بنزين V8 توين تيربو بسعة 4.0 لتر، مدعوما أيضا بتقنية الهجين الخفيف ونظام كهربائي بجهد 48 فولت.

وتصل القوة الإجمالية لهذه المنظومة إلى 603 أحصنة، بينما يبلغ عزم الدوران 850 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 9 سرعات مع نظام دفع رباعي.

تسارع قوي يبرز الفارق بين فئات GLS

تختلف أرقام التسارع بحسب الفئة، إذ تستطيع GLS 450 4MATIC الوصول من السكون إلى سرعة 96 كم في الساعة خلال 5.8 ثانية، أما AMG GLS 63 4MATIC فتقدم أداء أسرع بشكل واضح، حيث تستغرق 4.1 ثانية فقط للوصول من 0 إلى 100 كم في الساعة.

مرسيدس GLS

مقصورة مرسيدس GLS موديل 2026

توفير مرسيدس GLS خيار السبعة مقاعد بتوزيع 2+3+2، أو ستة مقاعد بتوزيع 2+2+2، وتأتي المقاعد بفرش من الجلد الفاخر، مع تجهيز مقعد السائق والراكب الأمامي بتعديلات كهربائية، إضافة إلى الذاكرة والتدفئة والتبريد والتدليك، كما يحصل المقود على كسوة جلدية ووظائف متعددة.

وتضم المقصورة شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 12.3 بوصة، مع دعم الاتصال اللاسلكي بخدمتي آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب شاشة عدادات رقمية نفس القياس، وتوفر السيارة نظام صوت Burmester مكونا من 29 سماعة، وبنظام تكييف أوتوماتيكي رباعي المناطق، وفتحة سقف بانورامية وإضاءة داخلية محيطية.

مرسيدس GLS

أبعاد مرسيدس GLS موديل 2026

تنتمي مرسيدس GLS إلى فئة سيارات SUV الكبيرة، وتبلغ أبعادها الخارجية نحو 5,243 مم للطول و2,030 مم للعرض، بينما يصل ارتفاعها إلى 1,892 مم مع قاعدة عجلات بطول 3,135 مم، ويتراوح وزن السيارة من دون ركاب بين 2,525 و2,640 كجم.

سعر مرسيدس GLS 2026 في السعودية

يبدأ سعر مرسيدس GLS موديل 2026 في السوق السعودي من 555,000 ريال.