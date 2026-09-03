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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

5 سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية.. الأخيرة أرخصها سعرا

سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية
سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية
صبري طلبه

تقدم العلامات اليابانية الكثير من إصداراتها عالميًا ومحليًا، ويضم السوق المصري الكثير من السيارات المتنوعة، والتي تختلف من ناحية الأسعار، إلى جانب تنوع التجهيزات الفنية والتقنية، إضافة إلى عناصر التصميم.

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع 5 سيارات زيرو تحمل العلامة اليابانية في مصر.

تويوتا كورولا

تويوتا كورولا

تستمد تويوتا كورولا قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 120 حصان و154 نيوتن، وعزم الدوران 154 نيوتن متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 12 ثانية، وبسعر يتراوح بين 1,280,000 و 1,630,000 جنيه.

سوزوكي سويفت ديزاير

سوزوكي سويفت ديزاير

زودت سوزوكي ديزاير بمحرك سعة 1200 سي سي، يتمكن من إنتاج قوة قدرها 80 حصانًا، و111 نيوتن متر من عزم الدروان، وبتقنة الدفع الأمامي للعجلات، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وبسعر يبلغ 885,000 جنيه.

ميتسوبيشي ديستينيتور

ميتسوبيشي ديستينيتور

تقدم السيارة ميتسوبيشي ديستينيتور بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة إجمالية قدرها 161 حصانًا، و250 نيوتن متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيك CVT، جر أمامي، وبسعر يبدأ من 1,650,000 إلى 1,850,000 جنيه.

تويوتا أوربان كروزر

تويوتا أوربان كروزر

دعمت السيارة تويوتا أوربان كروزر بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة إجمالية قدرها 103 أحصنة، و138 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وبناقل سرعات أوتوماتيك، ويتراوح سعر السيارة بين 1,430,000 و1,530,000 جنيه.

نيسان صني

نيسان صني

حصلت السيارة نيسان صني على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 108 أحصنة، و134 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات 5 غيارات مانيوال للفئة الأولى، واخر أوتوماتيك 4 غيار، وتبدأ أسعار السيارة من 665,000 إلى 835,000 جنيه.

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