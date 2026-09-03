اعتذر محمد شوقي، المدير الفني لفريق زد، عن تولي القيادة الفنية لفريق المصري البورسعيدي، عقب رحيل عماد النحاس عن تدريب الفريق خلال الساعات الماضية.

محمد شوقي يعتذر عن تدريب المصري بعد رحيل النحاس

وكشف مصدر مقرب من محمد شوقي أن المدير الفني تلقى مكالمة هاتفية من كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، عرض خلالها عليه تولي القيادة الفنية للفريق البورسعيدي خلال الفترة المقبلة، خلفًا لعماد النحاس.

وأوضح المصدر أن محمد شوقي رحب بتقدير إدارة المصري وثقتها في قدراته، إلا أنه اعتذر عن قبول المهمة، بسبب ارتباطه بعقد مع نادي زد، ورغبته في استكمال مشواره مع الفريق خلال الموسم الجاري.

وأضاف المصدر أن شوقي يتمسك بالاستمرار مع زد، خاصة في ظل ارتباط الفريق بالمشاركة في منافسات الدوري المصري، إلى جانب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهو ما دفعه للاعتذار عن عرض المصري.

وأشار المصدر إلى أن محمد شوقي يركز في الوقت الحالي على الاستعداد للاستحقاقات المقبلة مع زد، ولا يفكر في الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.

زد يفوز على المحرق البحريني وديًا في معسكر تركيا



حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد الفوز على نظيره المحرق البحريني بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا في تركيا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وجاءت المواجهة ضمن البرنامج الإعدادي الذي يخوضه الفريق خلال معسكر تركيا، حيث حرص الجهاز الفني على الاستفادة من التجربة والوقوف على مدى جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية.

ويواصل زد تحضيراته خلال المعسكر، من خلال التدريبات والمباريات الودية، بهدف الوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل العودة إلى القاهرة وبدء المنافسات الرسمية في الدوري المصري.