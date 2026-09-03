قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة يلغي مناقصة الفار ويتجه لنظام الإيجار مع الشركة الإسبانية
محمد شوقي يعتذر عن تدريب المصري بعد رحيل النحاس
شعبة الدواجن تكشف السعر العادل للفراخ .. الإنتاج يكلف المنتج 75 جنيهًا للكيلو
سر عطر يتجاوز سعره المليون دولار .. ماذا تعرف عن روائح الأثرياء؟
خبط سيدة وجرى.. القبض على سائق ميكروباص بالقليوبية
"تاريخ عظيم ومستقبل نصنعه".. السيدة انتصار السيسي تنشر فيديو لجولتها مع قرينة الرئيس الصيني بمعرض "ديارنا"
الدوري الممتاز | شوبير : حققنا فوزًا مهمًّا أمام سموحة .. ونسير بشكل مميز في الدوري
ملائكة رحمة.. محمد موسى يشيد بأبطال الإسعاف بعد إنقاذ طفل لوالده ببني سويف
فاتورة كهرباء سبتمبر 2026 .. طرق الاستعلام والسداد إلكترونيًا
نفسي أبقى زي محمد صلاح | طفل قنا يخطف التريند بالجلابية .. سر رفضه 100 جنيه من مدربه؟
ملامح موسم الحج السياحي 2027.. تفاصيل الأسعار والشرائح والفئات
طريقة تخليل الزيتون التفاحي في المنزل.. طعم مميز وقوام مقرمش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد شوقي يعتذر عن تدريب المصري بعد رحيل النحاس

محمد شوقي
محمد شوقي
عمرو مصطفى

اعتذر محمد شوقي، المدير الفني لفريق زد، عن تولي القيادة الفنية لفريق المصري البورسعيدي، عقب رحيل عماد النحاس عن تدريب الفريق خلال الساعات الماضية.

محمد شوقي يعتذر عن تدريب المصري بعد رحيل النحاس

 

وكشف مصدر مقرب من محمد شوقي أن المدير الفني تلقى مكالمة هاتفية من كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، عرض خلالها عليه تولي القيادة الفنية للفريق البورسعيدي خلال الفترة المقبلة، خلفًا لعماد النحاس.

وأوضح المصدر أن محمد شوقي رحب بتقدير إدارة المصري وثقتها في قدراته، إلا أنه اعتذر عن قبول المهمة، بسبب ارتباطه بعقد مع نادي زد، ورغبته في استكمال مشواره مع الفريق خلال الموسم الجاري.

وأضاف المصدر أن شوقي يتمسك بالاستمرار مع زد، خاصة في ظل ارتباط الفريق بالمشاركة في منافسات الدوري المصري، إلى جانب بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وهو ما دفعه للاعتذار عن عرض المصري.

وأشار المصدر إلى أن محمد شوقي يركز في الوقت الحالي على الاستعداد للاستحقاقات المقبلة مع زد، ولا يفكر في الرحيل عن الفريق خلال الفترة الحالية.

زد يفوز على المحرق البحريني وديًا في معسكر تركيا
 

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد الفوز على نظيره المحرق البحريني بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين ضمن معسكر الفريق المقام حاليًا في تركيا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وجاءت المواجهة ضمن البرنامج الإعدادي الذي يخوضه الفريق خلال معسكر تركيا، حيث حرص الجهاز الفني على الاستفادة من التجربة والوقوف على مدى جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية.

ويواصل زد تحضيراته خلال المعسكر، من خلال التدريبات والمباريات الودية، بهدف الوصول إلى أفضل مستوى ممكن قبل العودة إلى القاهرة وبدء المنافسات الرسمية في الدوري المصري.

محمد شوقي زد عماد النحاس المصري البورسعيدي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء التوقيت الصيفي

الساعة هتبقى 11 بدل 12.. انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا يوم خميس

هبة مجدي

بعد تعافي هبة مجدي.. هذه الأشياء تزيد احتمالات الإصابة بالسرطان

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم واحد.. ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حفل الزفاف

انزلي هتبوظي الكادر.. عروس تثير الجدل بعد طرد جدتها من على المسرح في حفل زفافها

قطع المياه

الجمعة... قطع المياه عن عدد من المناطق بالهرم وفيصل بالجيزة

صبري نخنوخ

كواليس التحقيقات مع صبري نخنوخ في حيازة قطع أثرية.. والخادمة تكشف ما حدث ليلة المداهمة

ليل محمد صلاح

احتفال عائلي بقدوم مولود جديد لمحمد صلاح.. شقيقة زوجته: «خالتو للمرة السابعة»

البنك المركزي

رسائل هامة لعملاء إنستاباي من البنك المركزي.. تحذيرات ونصائح عاجلة

ترشيحاتنا

الهيئة الوطنية للإعلام

الوطنية تهنئ مجلس إدارة المتحدة الجديد .. وتؤكد : نعمل معاً لإعلام وطني قوي

أرشيفية - علم الكويت

عمال مصر يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت ويتضامن مع الحركة النقابية بالبلاد

إيهاب عبدالعال

إيهاب عبد العال: ضوابط الحج السياحي الجديدة تعزز الحوكمة وتحمي حقوق الحاج والشركة

بالصور

طريقة تخليل الزيتون التفاحي في المنزل.. طعم مميز وقوام مقرمش

طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي
طريقة عمل مخلل الزيتون التفاحي

بإطلالة صيفية جريئة .. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

تحذير لمضغ العلكة الخالية من السكر.. مُحلي شائع قد يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالجلطات

دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب
دراسة تكشف علاقة بين مضغ العلكة وصحة القلب

بعد خطوبته لـ هند مدحت | البلوجر محمد مكاوي يكشف حقيقة خيانة أم ابنه

خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي
خطوبة محمد مكاوي

فيديو

صبي انقذ والده

طفل ينقذ والده من المو..ت.. ماذا حدث على طريق بني سويف

جرس واحد أنقذ الطلاب من فيضان نيبال

جرس واحد 14 دقيقة.. أنقذ مئات الأرواح من كارثة فيضان نيبال

الحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

القصة الكاملة للحجز على أموال منى زكي في 3 بنوك

ديليفري صيدلي

قصة صيدلي قلبت السوشيال ميديا.. مينا جرجس يكشف سر عمله بالدليفري والنقابة تتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

سيد عبد الفتاح

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر والصين شراكة تعيد ترتيب أوراق المنطقة

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غضب المناخ وصمت وترقب العالم دون حراك

المزيد