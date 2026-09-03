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الدوري الممتاز | شوبير : حققنا فوزًا مهمًّا أمام سموحة .. ونسير بشكل مميز في الدوري
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدوري الممتاز | شوبير : حققنا فوزًا مهمًّا أمام سموحة .. ونسير بشكل مميز في الدوري

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
إسلام مقلد

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا للغاية على حساب سموحة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، مشددًا على أن مثل هذه المباريات هي التي تسهم في المنافسة بقوة على لقب الدوري. 

مباراة كبيرة

وأوضح شوبير أن لاعبي الأهلي قدموا مباراة كبيرة واستحقوا الفوز، مهنئًا ياسر إبراهيم على عودته لقيادة خط الدفاع وتسجيله هدف الفوز بطريقة رائعة. 

هدف رئيسي

وقال شوبير إن لاعبي الأهلي لديهم هدف رئيسي منذ بداية الموسم، وهو تجميع أكبر عدد من النقاط والفوز بكل المباريات من أجل المنافسة بقوة على لقب الدوري، والبطولات الأخرى كذلك، مؤكدًا أن الفريق يسير بشكل مميز حتى الآن. 

تحقيق الفوز على سموحة

واختتم شوبير حديثه مؤكدًا أن ثقته كانت كبيرة في تحقيق الفوز على سموحة، وكان يعلم أن الهدف سيأتي بعد كل هذه المحاولات على المرمى، مؤكدًا أن الجماهير كذلك تثق في اللاعبين ويقدمون الدعم لهم باستمرار، وأعرب عن أمنيته في أن تزداد أعدادهم بشكل أكبر في المباريات المقبلة، مشددًا على أن اللاعبين يشعرون بثقة كبيرة بفضل تشجيعهم.

مصطفى شوبير النادي الأهلي الأهلي سموحة

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