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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ملامح موسم الحج السياحي 2027.. تفاصيل الأسعار والشرائح والفئات

الحج
الحج
قسم الخدمات

​اعتمدت الجهات المعنية الضوابط والأسعار الخاصة ببرامج الحج السياحي لعام 2027، والتي تشهد تفاوتاً في الأسعار وفقاً لمستوى الخدمة وطريقة السفر، لتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج. 

وقد بلغ أعلى سعر لبرامج الحج السياحي هذا الموسم 650 ألف جنيه.

نتيجة قرعة الحج 2027

مستويات وبرامج الحج السياحي 

​وفيما يلي تفصيل مستويات وبرامج الحج السياحي وأسعارها وعدد التأشيرات المخصصة لكل فئة بناءً على ما جاء في البيان الرسمي:

​1. السياحي أبراج
​عدد التأشيرات: 2000 تأشيرة
​السعر: 580 ألف جنيه

​2. السياحي مخيمات
​عدد التأشيرات: 4300 تأشيرة
​تفاصيل الأسعار حسب الفئات:
​مخيمات "أ": 650 ألف جنيه
​مخيمات "ب": 545 ألف جنيه
​مخيمات "ج": 395 ألف جنيه

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​3. الاقتصادي طيران
​عدد التأشيرات: 18 ألف تأشيرة
​تفاصيل الأسعار حسب الفئات:
​اقتصادي "أ": 310 آلاف جنيه
​اقتصادي "ب": 290 ألف جنيه
​اقتصادي "ج": 270 ألف جنيه

​4. الحج البري
​عدد التأشيرات: 2850 تأشيرة
​تفاصيل الأسعار حسب الفئات:
​بري "أ": 260 ألف جنيه
​بري "ب": 255 ألف جنيه
​بري "ج": 230 ألف جنيه

و​تأتي هذه الأسعار لتضع خيارات متعددة أمام المتقدمين، بدءاً من مستويات الأبراج والمخيمات المتميزة وصولاً إلى البرامج الاقتصادية والبرية، بما يضمن تنظيم رحلة حج ميسرة ومنظمة لضيوف الرحمن.

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مواعيد قرعة حج الداخلية 

وكانت أعلنت وزارة الداخلية عن البدء في إجراء قرعة الحج العلنية الإلكترونية لكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لموسم الحج لعام 1448هـ / 2027م، وذلك في إطار تفعيل الإجراءات التنفيذية والتنظيمية لحج القرعة هذا العام.

وجاء هذا القرار عقب إنتهاء فترة قبول طلبات التقدم للحج، والتي استمرت من يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026 وحتى يوم الخميس 27 أغسطس 2026. وتقرر أن تُجرى فعاليات القرعة على مدار ثلاثة أيام متتالية، بدءاً من الإثنين 31 أغسطس 2026 حتى الأربعاء 2 سبتمبر 2026.

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الجدول الزمني لإجراء القرعة بمحافظات ومديريات الأمن

وتتوزع عملية إجراء القرعة العلنية بين مديريات الأمن بحسب الجدول الزمني التالي:

1. يوم الإثنين الموافق 31 أغسطس 2026

تُجرى القرعة في 10 مديريات أمن:

(القاهرة – الجيزة – دمياط – الدقهلية – المنيا – الشرقية – أسوان – السويس – مطروح – الوادي الجديد).

2. يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر 2026

تُجرى القرعة في 8 مديريات أمن:

دعاء العائد من الحج

(الغربية – بني سويف – الإسكندرية – القليوبية – بورسعيد – كفر الشيخ – الأقصر – أسيوط).

3. يوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2026

تُجرى القرعة في 9 مديريات أمن:

(البحيرة – المنوفية – الفيوم – الإسماعيلية – البحر الأحمر – قنا – جنوب سيناء – شمال سيناء – سوهاج).

طرق الاستعلام وحضور فعاليات القرعة

وأوضحت وزارة الداخلية أنه يتاح للمواطنين المتقدمين اتباع إحدى الوسائل التالية للاطلاع على النتائج:

الحضور المباشر: يتاح للمتقدمين حضور فعاليات إجراء القرعة العلنية في المقرات والمراكز المحددة بنطاق مديريات الأمن التابعين لها.

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الاستعلام الإلكتروني: الدخول عبر البوابة المصرية للحج على الموقع الرسمي لـ وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

الخدمة الصوتية: الاستعلام الهاتفي السريع عبر الاتصال بالرقم التفاعلي (0227983000).

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