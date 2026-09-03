إمامة القبلة.. تفاصيل فتح الأزهر الشريف لباب القبول للعمل بالجامع الأزهر

​أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب القبول للراغبين في العمل بالجامع الأزهر الشريف في وظيفة "إمامة القبلة" بنظام المأموريات، وذلك في إطار حرص الإدارة العامة للجامع الأزهر على استقطاب الكفاءات العلمية والدعوية للقيام بالمهام الدينية على أكمل وجه.

​تفاصيل وشروط التقديم:

​طبيعة العمل: يشغل المتقدمون وظيفة إمامة القبلة بالجامع الأزهر وفق نظام المأموريات المعمول به.

​الفئات المستهدفة: يتاح التقديم للعاملين الجهات التابعة للأزهر الشريف ممن تنطبق عليهم الشروط العلمية والمهنية المقررة لشغل الوظيفة.

​المستندات المطلوبة: تتضمن أوراق التقديم طلباً معتمداً، إفادة بحالة الوظيفة، وبيان بالخبرات السابقة في مجال الإمامة والخطابة، بالإضافة إلى الموافقات الإدارية اللازمة.

​موعد وكيفية التقديم:

و​أوضح الأزهر الشريف أن تقديم المستندات المطلوبة يتم عبر القنوات الرسمية المعلنة بالإدارة العامة للجامع الأزهر أو الجهات المختصة بقطاع المعاهد الأزهرية والأمانة العامة لهيئة كبار العلماء.

​وتأتي هذه الخطوة استمراراً لجهود تطوير العمل الدعوي داخل الجامع الأزهر، وضمان انتظام الشعائر والصلوات وفق المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

إمامة القبلة بنظام المأموريات

وكان أعلن الجامع الأزهر الشريف اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 فتح باب التقدم للراغبين في العمل بـ«إمامة القبلة» بنظام المأموريات، وذلك للعاملين بقطاع المعاهد الأزهرية ومناطق الوعظ، ممن تتوافر لديهم الكفاءة العلمية والصوتية المطلوبة، إلى جانب إتقان تلاوة القرآن الكريم وفنون التجويد، وفق منظومة اختيار تعتمد على اختبارات دقيقة وموضوعية لاختيار العناصر المؤهلة للإمامة.

ويأتي فتح باب التقدم لإمامة القبلة بالجامع الأزهر 2026 في إطار العمل على اختيار الكفاءات القادرة على أداء مهمة الإمامة في محراب الجامع الأزهر ومجمعات الأروقة الأزهرية التابعة له، بما يسهم في توفير أجواء السكينة والخشوع بين المصلين، ويعزز الدور الديني للجامع الأزهر باعتباره أحد أبرز المؤسسات المرتبطة برسالة الأزهر الشريف.

ويستهدف الإعلان العاملين بالأزهر الشريف في قطاع المعاهد الأزهرية ومناطق الوعظ، ممن يمتلكون المقومات العلمية والصوتية اللازمة للإمامة، مع التأكيد على أن الاختيار لا يعتمد على القدرة على حفظ القرآن الكريم فقط، وإنما يمتد إلى جودة التلاوة والأداء الصوتي، فضلًا عن اجتياز مراحل الاختبارات والمقابلات المحددة.

من يستطيع التقدم لإمامة القبلة بالجامع الأزهر 2026

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أن فتح باب التقدم للعمل بإمامة القبلة يأتي استمرارًا للنهج الدقيق الذي يتبعه الأزهر الشريف في اختيار الكفاءات المؤهلة للإمامة داخل محراب الجامع الأزهر ومجمعات الأروقة الأزهرية التابعة له.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في اختيار العناصر التي تمتلك ملكات الإمامة الناجحة، بما يساعد على نشر السكينة والخشوع بين جموع المصلين، وهو ما يجعل عملية الاختيار مرتبطة بمجموعة من المعايير العلمية والصوتية والأدائية التي يخضع لها المتقدمون.

وتشمل الفئة المستهدفة العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية ومناطق الوعظ، على أن تتوافر في المتقدمين المقومات المطلوبة للعمل في إمامة القبلة، وفق نظام المأموريات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك.