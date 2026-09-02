إمامة القبلة بالجامع الأزهر 2026.. الشروط واختبارات القبول

أعلن الجامع الأزهر الشريف اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026 فتح باب التقدم للراغبين في العمل بـ«إمامة القبلة» بنظام المأموريات، وذلك للعاملين بقطاع المعاهد الأزهرية ومناطق الوعظ، ممن تتوافر لديهم الكفاءة العلمية والصوتية المطلوبة، إلى جانب إتقان تلاوة القرآن الكريم وفنون التجويد، وفق منظومة اختيار تعتمد على اختبارات دقيقة وموضوعية لاختيار العناصر المؤهلة للإمامة.

ويأتي فتح باب التقدم لإمامة القبلة بالجامع الأزهر 2026 في إطار العمل على اختيار الكفاءات القادرة على أداء مهمة الإمامة في محراب الجامع الأزهر ومجمعات الأروقة الأزهرية التابعة له، بما يسهم في توفير أجواء السكينة والخشوع بين المصلين، ويعزز الدور الديني للجامع الأزهر باعتباره أحد أبرز المؤسسات المرتبطة برسالة الأزهر الشريف.

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ويستهدف الإعلان العاملين بالأزهر الشريف في قطاع المعاهد الأزهرية ومناطق الوعظ، ممن يمتلكون المقومات العلمية والصوتية اللازمة للإمامة، مع التأكيد على أن الاختيار لا يعتمد على القدرة على حفظ القرآن الكريم فقط، وإنما يمتد إلى جودة التلاوة والأداء الصوتي، فضلًا عن اجتياز مراحل الاختبارات والمقابلات المحددة.

من يستطيع التقدم لإمامة القبلة بالجامع الأزهر 2026

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، أن فتح باب التقدم للعمل بإمامة القبلة يأتي استمرارًا للنهج الدقيق الذي يتبعه الأزهر الشريف في اختيار الكفاءات المؤهلة للإمامة داخل محراب الجامع الأزهر ومجمعات الأروقة الأزهرية التابعة له.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في اختيار العناصر التي تمتلك ملكات الإمامة الناجحة، بما يساعد على نشر السكينة والخشوع بين جموع المصلين، وهو ما يجعل عملية الاختيار مرتبطة بمجموعة من المعايير العلمية والصوتية والأدائية التي يخضع لها المتقدمون.

وتشمل الفئة المستهدفة العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية ومناطق الوعظ، على أن تتوافر في المتقدمين المقومات المطلوبة للعمل في إمامة القبلة، وفق نظام المأموريات واللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

شروط إمامة القبلة بالجامع الأزهر 2026

حدد الإعلان مجموعة من المعايير الأساسية التي ينبغي توافرها في المتقدمين للعمل بإمامة القبلة بالجامع الأزهر 2026، ويأتي في مقدمتها إتقان حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع الالتزام بتطبيق أحكام التجويد أثناء التلاوة والأداء.

ويُعد حفظ القرآن الكريم كاملًا وإتقان أحكام التجويد من أبرز متطلبات الاختيار، إذ تخضع هذه القدرات للتقييم خلال الاختبارات التي يجريها الجامع الأزهر للمتقدمين، بهدف التأكد من مستوى الحفظ ودقة الأداء وسلامة التلاوة.

كما يشترط أن يتمتع المتقدم بصوت ندي وخاشع، بما يساعد على إضفاء أجواء إيمانية داخل الجامع، إذ يمثل الأداء الصوتي أحد المعايير التي تدخل ضمن عملية اختيار أئمة القبلة.

ومن الشروط الأساسية أيضًا أن يكون المتقدم من العاملين في قطاعات الأزهر الشريف، بحيث يتم ندبه أو تكليفه بالعمل بنظام المأموريات، وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك.

ما اختبارات إمامة القبلة بالجامع الأزهر 2026

أوضح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن المتقدمين للعمل ضمن إمامة القبلة بالجامع الأزهر سيخضعون لاختبارات دقيقة وموضوعية، بهدف ضمان اختيار أفضل العناصر والنخبة المؤهلة لهذه المهمة.

وتبدأ عملية الاختيار بالاختبارات التحريرية والشفوية الخاصة بحفظ القرآن الكريم ومدى إتقانه، وهي مرحلة تستهدف الوقوف على مستوى المتقدم في الحفظ وقدرته على استحضار الآيات وتلاوتها بصورة صحيحة.

وتتضمن مراحل الاختيار كذلك اختبارات الأداء الصوتي، للتأكد من توافر المقومات الصوتية المطلوبة لدى المتقدم، ومدى قدرته على تقديم تلاوة تتناسب مع طبيعة الإمامة داخل الجامع الأزهر.

كما تشمل عملية الاختيار مرحلة خاصة بالحفظ والإتقان، إلى جانب المقابلات الشخصية واختبارات الفقه والعقيدة، وذلك ضمن منظومة متكاملة تستهدف تقييم المتقدم من الجوانب المرتبطة بمهمة الإمامة.

من يشرف على اختبارات إمامة القبلة بالأزهر

تُجرى اختبارات المتقدمين أمام لجان علمية متخصصة، تضم أساتذة من الجامعة، إلى جانب لجنة مراجعة المصحف الشريف وإذاعة القرآن الكريم، وذلك لضمان تطبيق معايير دقيقة في تقييم المتقدمين.

وتجمع مراحل الاختبار بين الجوانب المتعلقة بحفظ القرآن الكريم وإتقانه، والأداء الصوتي، والفقه والعقيدة، فضلًا عن المقابلات الشخصية، بما يسمح بتقييم العناصر المتقدمة للعمل بإمامة القبلة من أكثر من جانب.

وتستهدف هذه المنظومة الوصول إلى أفضل العناصر المؤهلة للعمل في محراب الجامع الأزهر ومجمعات الأروقة الأزهرية التابعة له، مع مراعاة مستوى الكفاءة العلمية والقدرة على التلاوة والأداء الصوتي.

الهدف من فتح باب إمامة القبلة بالجامع الأزهر 2026

يرتبط الإعلان عن فتح باب التقدم لإمامة القبلة بالجامع الأزهر بالحرص على اختيار عناصر مؤهلة للقيام بمهمة الإمامة، وفق معايير محددة تجمع بين الحفظ والتجويد والأداء الصوتي والمعرفة بالفقه والعقيدة.

وأكد الدكتور عبد المنعم فؤاد أن الإعلان يمثل امتدادًا للنهج الدقيق الذي يتبعه الأزهر الشريف في اختيار الكفاءات المؤهلة للإمامة، بينما أوضح الدكتور هاني عودة أن الاختبارات تستهدف ضمان اختيار أفضل العناصر من بين المتقدمين.

وبذلك يترقب العاملون بقطاع المعاهد الأزهرية ومناطق الوعظ الراغبون في التقدم لإمامة القبلة بالجامع الأزهر 2026 تفاصيل وإجراءات التقديم وفق النظام المعلن، مع ضرورة توافر شروط الحفظ والتجويد والكفاءة الصوتية، إلى جانب اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية واختبارات الأداء الصوتي والحفظ والإتقان والمقابلات الشخصية واختبارات الفقه والعقيدة.

وتؤكد طبيعة الاختبارات المعلنة أن التقدم لإمامة القبلة لا يقتصر على توافر شرط حفظ القرآن الكريم كاملًا، وإنما يعتمد على تقييم متكامل لقدرات المتقدم العلمية والأدائية والصوتية، بما يتوافق مع طبيعة المهمة داخل الجامع الأزهر ومجمعات الأروقة الأزهرية التابعة له.