رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 الدور الثاني.. استعلم عن النتيجة بالاسم الآن

يبحث عدد كبير من الطلاب عن رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 الدور الثاني ، وذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات واعتماد النتيجة رسميا؛ ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2026 إلكترونيا من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية باستخدام رقم الجلوس، وذلك بعد إتاحة النتيجة رسميًا.

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 الدور الثاني

أعلن الأزهر اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني للشهادة للعام الدراسي 2025/2026 ويبحث عدد كبير من أولياء الأمور عن رابط نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على نتيجة الثانوية الأزهرية 2026 الدور الثاني عبر رابط بوابة الأزهر اضغط هنا

وما يحتاجه الطالب هو إدخال الرقم القومي الخاص به والضغط على إظهار النتيجة.

اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 71.11%

وكان الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، اعتمد اليوم، الأربعاء، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح العامة في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 71.11%، حيث سجلت نسبة النجاح في القسم الأدبي 73.49%، فيما بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 67.96%.

نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2026.. علمي وأدبي

كما بلغت نسبة النجاح الإجمالية للطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني معًا 80.31%، بما يعكس جهود الطلاب وحرصهم على استكمال مسيرتهم التعليمية، والانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي.

وهنأ الشيخ أيمن عبدالغني الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مراحلهم التعليمية المقبلة، مؤكدًا أهمية مواصلة الجد والاجتهاد، والاستفادة مما اكتسبوه من معارف ومهارات خلال رحلتهم التعليمية.

وهنأ الشيخ أيمن عبدالغني الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مراحلهم التعليمية المقبلة، مؤكدًا أهمية مواصلة الجد والاجتهاد، والاستفادة مما اكتسبوه من معارف ومهارات خلال رحلتهم التعليمية.

يذكر أنه تمت أعمال تصحيح امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، في 9 مراكز للتصحيح، هي: القاهرة، والجيزة، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والبحيرة، والقليوبية، والشرقية، والدقهلية.

كما بلغ إجمالي عدد المشاركين في أعمال تقدير الدرجات يبلغ 8381 مقدّرًا، من بينهم 3682 مقدّرًا للمواد الشرعية والعربية، و4699 مقدّرًا للمواد الثقافية، وتوزيع المقدّرين على مراكز التصحيح وتجهيز المقرات جرى وفق خطة تستهدف توفير بيئة مناسبة تساعد على أداء أعمال التصحيح بدقة وانتظام.

شيخ الأزهر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية

وفي لحظة امتزجت فيها فرحة النجاح بفرحة التكريم، استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمقر مشيخة الأزهر، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، ليحتفي بتفوقهم ويمنحهم دفعة جديدة نحو مواصلة طريق العلم والنجاح.

ولم يقتصر التكريم على كلمات التهنئة والشهادات، إذ حصل كل طالب من الطلاب الأوائل على مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيه، إلى جانب رحلة عمرة، تقديرًا لما بذلوه من جهد طوال سنوات الدراسة، وتشجيعًا لهم على مواصلة التفوق خلال المرحلة الجامعية.

وخلال اللقاء، أكد شيخ الأزهر أن التفوق الحقيقي لا يقاس بالدرجات وحدها، وإنما بما يصاحبه من علم نافع وأخلاق رفيعة وقدرة على تحمل المسؤولية.

ووجّه الإمام الأكبر رسالة إلى الطلاب، مفادها أن ما حققوه ليس نهاية الطريق، بل بداية لمرحلة جديدة تتطلب منهم مواصلة الاجتهاد واستثمار ما تعلموه في خدمة الدين والوطن والمجتمع، مؤكدًا أن الأزهر يسعى إلى تخريج أجيال تجمع بين العلم والأخلاق وتحمل رسالة نافعة للناس.

كما حرص شيخ الأزهر على توجيه الشكر إلى أسر الطلاب، تقديرًا للدور الذي لعبوه في مسيرة أبنائهم، من توفير الدعم النفسي والمادي إلى تهيئة الأجواء المناسبة للتفوق، مشددًا على أن الأسرة شريك أساسي في أي نجاح حقيقي.