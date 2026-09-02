وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني للثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 71.11%

اعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، حيث بلغت نسبة النجاح العامة في الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية 71.11%، حيث سجلت نسبة النجاح في القسم الأدبي 73.49%، فيما بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 67.96%.

كما بلغت نسبة النجاح الإجمالية للطلاب الناجحين في الدورين الأول والثاني معًا 80.31%، بما يعكس جهود الطلاب وحرصهم على استكمال مسيرتهم التعليمية، والانتقال إلى مرحلة التعليم الجامعي.

وهنأ الشيخ أيمن عبد الغني الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح في مراحلهم التعليمية المقبلة، مؤكدًا أهمية مواصلة الجد والاجتهاد، والاستفادة مما اكتسبوه من معارف ومهارات خلال رحلتهم التعليمية.

ومن المقرر إتاحة نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية، من خلال الرابط التالي:

https://natiga.azhar.eg/