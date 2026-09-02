فوربس: ترامب لا يكترث إطلاقاً بإجبار إيران على قبول اتفاق

أبرزت صحيفة فوربس الأمريكية تصريحات الرئيس دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، بأنه غير مهتم بإجبار إيران على الموافقة على اتفاق لإنهاء الحرب، وتساءل عن سبب عدم انتفاضة الشعب الإيراني ضد حكومته، وذلك بعد أن أنهت القوات الأمريكية جولة جديدة من الضربات.

وفي منشور على موقع "تروث سوشيال"، قال ترامب إنه "لا يحاول إجبار إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات"، نافيًا التقارير التي تتحدث عن ذلك.

وقال الرئيس إنه "لا يكترث إطلاقًا" إذا وقعت إيران "اتفاقًا لا قيمة له بالنسبة لهم".

وأوضح ترامب أنه يفضل الموقف الأمريكي الحالي، وجدد ادعاءه بأنه "يسيطر سيطرة شبه كاملة" على مضيق هرمز، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الاقتصاد الإيراني "ينهار".

واختتم الرئيس منشوره متسائلًا متى "ينتفض الشعب الإيراني ويقاتل" ضد حكومته، دون أن يصرح صراحةً برغبته في أن يضغطوا من أجل تغيير النظام.

ونفذ الجيش الأمريكي جولة أخرى من الضربات في أنحاء إيران يوم الثلاثاء، مع تصاعد التوترات مجددًا. في بيانٍ لها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها استهدفت مواقع مختلفة تابعة للحرس الثوري الإسلامي، "بما في ذلك مواقع الدفاع الجوي، وأنظمة الرادار، والمنشآت البحرية، وقدرات زرع الألغام، ومواقع الاتصالات". وأوضحت القيادة أن هذه الضربات جاءت ردًا على هجمات شنّها الحرس الثوري مؤخرًا على سفن تجارية في مضيق هرمز وقواعد أمريكية.

ماذا قال ترامب قبل الضربات؟

في منشور سابق على موقع "تروث سوشيال"، أعلن ترامب عن الموجة الأخيرة من الضربات، قائلاً إنها "ردًا على محاولة إيران الفاشلة لزرع ألغام بحرية في المضيق، الذي يخلو حاليًا من الألغام"، وعلى هجماتهم الصاروخية على القواعد الأمريكية في الأردن. وحذّر ترامب من أنه إذا ردّت إيران على هذا "الهجوم المبرر تمامًا"، فسوف "تتلقى ضربة أخرى أشدّ وأوسع نطاقًا". كما ادّعى الرئيس أنه يملك "أكبر هجوم على الإطلاق" جاهزًا، وأنه "لن يبقى الكثير من الجمهورية الإسلامية الإيرانية" بعد تنفيذه.