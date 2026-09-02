إيهاب المصري: البنك الأهلي صدمني في بداية الدوري.. ومستوى الزمالك لم يفاجئني

تحدث إيهاب المصري، لاعب المقاولون العرب والمصري السابق، عن رأيه في الانطلاقة التي قدمتها فرق الدوري المصري الممتاز مع بداية الموسم الجديد.

وقال إيهاب المصري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «بيراميدز من أكثر الفرق التي كان يُنتظر تألقها هذا الموسم، وانطلاقته بالفعل كانت قوية».

وأشار المصري إلى أن السويس بتروجت قدم مباراة كبيرة أمام الزمالك ولولا التوفيق الذي خانه في اللقاء لحقق نتيجة مغايرة.

وأضاف أن انتشار لاعبي السويس بتروجت في الملعب كان أفضل بكثي في الملعب من لاعبي الزمالك في اللقاء، متابعًا: «لم أتفاجئ بمستوى الزمالك لأنه كان متوقعًا في ظل الظروف التي يمر بها النادي».

ورأى إيهاب المصري أن بداية بعض الفرق في الدوري كانت صادمة، مثل نادي البنك الأهلي.

وأوضح قائلًا: «مستوى البنك الأهلي صدمني خلال المباريات الثلاث، حتى بعد الفوز الصعب الذي حققه على بترول أسيوط بعد هزيمتين أمام أبو قير للأسمدة والزمالك».