بعد غياب 239 يومًا .. محمد حمدي يعود للمشاركة مع بيراميدز أمام البنك الأهلي الودية

يشارك محمد حمدي لاعب بيراميدز لأول مرة منذ 239 يوما في مباراة منذ تعرضه للإصابة خلال شهر يناير الماضي خلال كأس أمم أفريقيا بالمغرب.

ويتواجد محمد حمدي أساسيا في تشكيل بيراميدز لمواجهة البنك الأهلي وديا اليوم في إطار الإعداد للقاء جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض محمد حمدي للإصابة يوم 5 يناير الماضي خلال مباراة مصر وبنين في كأس الأمم الأفريقية على استاد أغادير بالمغرب، وتم تشخيص الإصابة على أنها قطع في الرباط الصليبي للركبة وأجرى الجراحة يوم 15 يناير في ألمانيا.

ومنذ ذلك الحين وتحديدا طوال 7 أشهر و27 يوما (239) يوما يتم تجهيز الظهير الأيسر الدولي للعودة مجددا ليشارك لأول مرة اليوم في ودية البنك الأهلي.