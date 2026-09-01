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سنتكوم: إعادة توجيه 84 سفينة تجارية ضمن الحصار البحري على إيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سنتكوم: إعادة توجيه 84 سفينة تجارية ضمن الحصار البحري على إيران

مضيق هرمز
مضيق هرمز
الخارجي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» أن القوات الأمريكية أعادت توجيه 84 سفينة تجارية خلال تنفيذ الحصار البحري المفروض على إيران، في خطوة تعكس استمرار الضغوط الأمريكية على حركة الملاحة المرتبطة بالموانئ والسواحل الإيرانية، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران.

وبحسب ما نقلته تقارير إعلامية عن بيانات القيادة المركزية الأمريكية، فإن القوات الأمريكية قامت بتغيير مسارات السفن التجارية التي حاولت الدخول إلى الموانئ الإيرانية أو الخروج منها، في إطار إجراءات قالت واشنطن إنها تهدف إلى فرض الحصار وضمان الالتزام به. كما أشارت البيانات إلى تعطيل عدد من السفن خلال العمليات البحرية.

وتأتي هذه التطورات في سياق حملة أمريكية تستهدف تقييد حركة التجارة الإيرانية، ولا سيما صادرات الطاقة، عبر تشديد الرقابة على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها.

وكانت سنتكوم أعلنت في وقت سابق أرقامًا متصاعدة للسفن التي جرى تغيير مساراتها، إذ أفادت في أغسطس بإعادة توجيه عشرات السفن، إلى جانب تعطيل سفن أخرى والصعود على متن عدد منها للتفتيش.

ويمثل مضيق هرمز محورًا رئيسيًا في الأزمة، نظرًا إلى أهميته لحركة ناقلات النفط والتجارة العالمية. وأدى التوتر العسكري المتواصل في المنطقة إلى زيادة المخاطر التي تواجه شركات الشحن، ودفع بعض السفن إلى تغيير مساراتها أو اتخاذ إجراءات احترازية لتجنب مناطق المواجهة.

وفي المقابل، تنظر طهران إلى استمرار الحصار باعتباره تصعيدًا مباشرًا ضدها، وسط تحذيرات إيرانية من أن استمرار الضغوط البحرية والاقتصادية قد يدفع إلى مزيد من التصعيد العسكري.

ويأتي إعلان سنتكوم عن إعادة توجيه 84 سفينة في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تداعيات القيود المفروضة على الملاحة، ليس فقط على الاقتصاد الإيراني، وإنما أيضًا على حركة التجارة وأسواق الطاقة العالمية، في ظل حساسية منطقة الخليج وأهمية مضيق هرمز لسلاسل الإمداد الدولية.

لقيادة المركزية الأمريكية سنتكوم القوات الأمريكية الحصار البحري إيرا الضغوط الأمريكية

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