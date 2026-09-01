ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

يُعد البنجر غنيًا بالنترات التي تُحسّن صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم وزيادة تدفق الدم، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تهدئة الالتهابات.





فوائد البنجر للجسم..

1-الحفاظ على وزن صحي

يحتوي عصير الشمندر على كمية منخفضة جداً من السعرات الحرارية وكمية تكاد تكون معدومة من الدهـون، لذا يعتبر خياراً مثالياً كنوع من العصائر التي تزود الجسم بالطاقة والمواد الغذائية مع بداية اليوم خصوصاً.

2- مكافحة السرطان

يكتسب الشمندر لونه الرائع من أحد أنواع مضادات الأكسدة الهامة المتواجدة فيه، والمدعوة بالبيتالينات.



وهذا النوع من مضادات الأكسدة بشكل خاص يحمي الجسم من بعض أنواع الخلايا السـرطانية، كما يعتقد الباحثون أن البيتالينات تعمل على البحث في داخل الجسم على كافة الخلايا غير المستقرة أو السرطانية لتدمرها.

فوائد البنجر للجهاز الهضمي

ويعد البنجر مصدرًا جيدًا للألياف والبريبايوتكس، وهي مركبات تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين توازن الميكروبيوم.

إلا أن البنجر يحتوي أيضًا على مركبات تعرف باسم FODMAPs، والتي قد تسبب الانتفاخ والغازات وآلام البطن لدى بعض المصابين بمتلازمة القولون العصبي.

مضادات أكسدة قوية تحارب الالتهابات

ويتميز البنجر بلونه الأحمر الداكن بفضل مركبات البيتالين، وهي مضادات أكسدة تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، وتساعد في حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، والتي ترتبط بالشيخوخة وبعض الأمراض المزمنة.

ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات لتحديد التأثيرات طويلة المدى لهذه المركبات.

المصدر بولد سكاى



