قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار يتجاوز 51 جنيهًا في البنوك مع ختام الثلاثاء
مصر وبوركينا فاسو.. شراكة تتسع من مكافحة الإرهاب إلى التنمية والاستثمار
التعدي على أعضاء حملة تنفيذ قرار غلق مقهى مخالف ببني مزار في المنيا| تفاصيل
1309 مشروعات و19 ألف سرير جديد.. 403 مليارات جنيه تعيد رسم خريطة الصحة في مصر
روفيدا فتحي تحصد ميداليتين في رفع الأثقال بدورة البحر المتوسط 2026
مسئولون أمريكيون: شركة الشحن الصينية كوسكو تجمع معلومات استخباراتية لصالح بكين
بوتين لـ بزشكيان: نتضامن مع الشعب الإيراني في الدفاع عن مصالحه
القوات الروسية تسيطر على منطقة دفاعية بمساحة 15 كيلومترا في تشيرفونا كرينيتسيا بمقاطعة زابوروجيه
موقع إيباي يحظر بيع الإيرباجز بعد مقتل سائقين
طلب عاجل من الأهلي بشأن مباراتي الزمالك وبيراميدز.. ورابطة الأندية تخاطب اتحاد الكرة
مورينيو يودع ميسي برسالة مؤثرة بعد اعتزاله دوليًا
استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته في دير البلح وسط قطاع غزة.. واقتحامات لبلدة تقوع بالضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
رنا عصمت

يُعد البنجر غنيًا بالنترات التي تُحسّن صحة القلب من خلال خفض ضغط الدم وزيادة تدفق الدم، كما يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على تهدئة الالتهابات.


 

فوائد البنجر للجسم..

1-الحفاظ على وزن صحي
يحتوي عصير الشمندر على كمية منخفضة جداً من السعرات الحرارية وكمية تكاد تكون معدومة من الدهـون، لذا يعتبر خياراً مثالياً كنوع من العصائر التي تزود الجسم بالطاقة والمواد الغذائية مع بداية اليوم خصوصاً.

2- مكافحة السرطان
يكتسب الشمندر لونه الرائع من أحد أنواع مضادات الأكسدة الهامة المتواجدة فيه، والمدعوة بالبيتالينات.


وهذا النوع من مضادات الأكسدة بشكل خاص يحمي الجسم من بعض أنواع الخلايا السـرطانية، كما يعتقد الباحثون أن البيتالينات تعمل على البحث في داخل الجسم على كافة الخلايا غير المستقرة أو السرطانية لتدمرها.

فوائد البنجر للجهاز الهضمي

ويعد البنجر مصدرًا جيدًا للألياف والبريبايوتكس، وهي مركبات تغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء، ما يساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي وتحسين توازن الميكروبيوم.

إلا أن البنجر يحتوي أيضًا على مركبات تعرف باسم FODMAPs، والتي قد تسبب الانتفاخ والغازات وآلام البطن لدى بعض المصابين بمتلازمة القولون العصبي.

مضادات أكسدة قوية تحارب الالتهابات

ويتميز البنجر بلونه الأحمر الداكن بفضل مركبات البيتالين، وهي مضادات أكسدة تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، وتساعد في حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة، والتي ترتبط بالشيخوخة وبعض الأمراض المزمنة.
ومع ذلك، يؤكد الباحثون أن هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات لتحديد التأثيرات طويلة المدى لهذه المركبات.

المصدر بولد سكاى


 

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر البنجر بنجر فوائد البنجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

برقم الجلوس ..رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

رابط نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني بنسبة نجاح 92.2% للنظام الحديث و99% للقديم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني على موقع صدى البلد..بعد قليل

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026

لينك نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2026 على صدى البلد ..درجاتك هنا

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2026 الدور الثاني|نسبة النجاح 100% في "أدبي النظام القديم"

عداد الكهرباء

نصيحة أول الشهر.. سر صغير يحافظ على رصيد عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

البورصة

445 ألف مستثمر جديد يقتحمون البورصة .. وEGX30 يقفز 30% منذ بداية 2026

صورة الملف

أخبار التوك شو| مفاجأة بشأن مفاوضات دعم الخبز.. الدواجن والبيض على صفيح ساخن.. مفاجأة بشأن الذهب والدولار

غزة

متحدث الصحة في غزة: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المواطنين في المدينة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البنجر؟

لبشرة ناصعة.. كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا

كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا
كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا
كيفية تحضير ماسك الترمس والنشا

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جديدة

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالتها الاخيرة

القوات المسلحة تنظم دورات تدريبية لكوادر من مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة
القوات المسلحة تنظم عددا من الدورات التدريبية للكوادر من دولة مالي في مجال حماية وتأمين الشخصيات المهمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي الهندي يكتب: مصر.. واحة المحبة النبوية ومهد المدائح المحمدية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: بين فجور التوثيق وزيف التعمية.. عندما يُعرّي الصمودُ العجزَ العالمي

د. الشيماء المشد - استاذ مشارك إدارة الأعمال- كليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب : حين يصبح الذكاء الاصطناعي بائعًا .. هل نثق في آلة تعرف ماذا نريد؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب : تكنولوجيا الملايين لجمع الملاليم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد