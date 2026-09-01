طلب عاجل من الأهلي بشأن مباراتي الزمالك وبيراميدز.. ورابطة الأندية تخاطب اتحاد الكرة

كشف الناقد الرياضي أحمد جلال ، أن النادي الأهلي أرسل خطاباً رسمياً إلى رابطة الأندية المحترفة يطلب فيه استقدام حكام أجانب لإدارة مباراتي الزمالك و بيراميدز في الدوري المصري.

وقال جلال عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "خاص| الأهلي أرسل رسمياً إلى رابطة الأندية، لاستقدام حكام أجانب لمباراتيه مع الزمالك، وبيراميدز".

وأضاف جلال : ""رابطة الأندية خاطبت بدورها اتحاد الكرة، لاستقدام طاقمين دوليين على أعلى مستوى، لإدارة اللقائين، وفقاً لطلب الأهلي".

ويلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك في الجولة السادسة من الدوري المصري، يوم 11 أكتوبر المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

بينما يلعب الأهلي مع بيراميدز في الجولة التاسعة من بطولة الدوري، يوم 23 نوفمبر على ستاد القاهرة الدولي.

الجدير بالذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة نادي سموحة، يوم الخميس المقبل، في الجولة الثالثة من الدوري المصري.