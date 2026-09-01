تراجع الأهلي عن شكواه.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة أزمة ابن المعلم

تعقد لجنة الحكام فى اتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، اجتماعا اليوم، الثلاثاء، لمناقشة وتحليل الحالات التحكيمية الجدلية فى الجولة الثانية من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وتناقش لجنة الحكام، برئاسة عصام عبد الفتاح اليوم، أزمة تصريحات الإعلامي كريم حسن شحاتة بشأن محادثة محمد معروف، حكم مباراة الأهلي وزد فى الدوري الممتاز، مع وائل جمعة، مدير الكرة، بشأن عدم حماية علي محمود، لاعب الأهلي، وطرده خلال المباراة.

كما ستتطرق لجنة الحكام إلى طلب الاستماع إلى محادثة تقنية الفيديو لمحمد معروف، حكم مباراة الأهلي وزد، للوقوف على مدى صحة اتهامات الإعلامي كريم حسن شحاتة من عدمه.