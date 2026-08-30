إجتماع طارئ غدا.. لجنة الحكام تناقش أزمة واقعة نجل المعلم وصخرة الأهلي

تعقد غدا الإثنين لجنة الحكام فى اتحاد الكرة برئاسة عصام عبدالفتاح إجتماعا لمناقشة تحليل الحالات الجدلية فى الجولة الثانية ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز.

كما تناقش لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح غدا الإثنين أزمة تصريحات الإعلامي كريم حسن شحاتة بشأن محادثة محمد معروف حكم مباراة الأهلي وزد فى الدوري الممتاز مع وائل جمعة مدير الكرة.

ومن المنتظر أن تتطرق لجنة الحكام برئاسة عصام عبدالفتاح إلى طلب الإستماع إلى محادثة تقنية الفيديو لمحمد معروف حكم مباراة الأهلي وزد للوقوف على مدى صحة اتهامات الإعلامي كريم حسن شحاتة من عدكه.

ومن المقرر أيضا مناقشة لجنة الحكام التجاوزات الصادرة من أحد الحكام الدوليين السابقين من أسرة التحكيم فى حق عصام عبدالفتاح رئيس اللجنة الرئيسية فى اتحاد الكرة.

كان الإعلامي كريم حسن شحاته قال عبر قناة الحياة: الحكم محمد معروف قال لوائل جمعة: خرجوا علي محمود، عنده إنذار وأنا مش هعرف أحميه تاني

فيما نفي وائل جمعة مدير الكرة فى النادي الأهلي وقال:

ما تردد عن حديث الحكم محمد معروف معي لتبديل علي محمود لاعب الفريق خوفا من حصوله البطاقة الحمراء في لقاء زد.. كلام كاذب وغير صحيح

مستحيل أن يحدث ذلك من الأساس.