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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مليش طلبات.. عصام عبدالفتاح يكشف تفاصيل جديدة قبل انطلاق الدوري| خاص

عصام عبدالفتاح
عصام عبدالفتاح
يسري غازي

كشف عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام تفاصيل جديدة قبل انطلاق منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2026-2027.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب انطلاق منافسات بطولة الدوري الجديد يوم 21 أغسطس الجاري.

قال عصام عبدالفتاح فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: مليش طلبات قدمتها لـ اتحاد الكرة عقب تولى مهام رئاسة لجنة الحكام.

تابع عصام عبدالفتاح : الوقت ضيق مع إقتراب انطلاق مسابقة الدورى الممتاز واتحاد الكرة بذلوا مجهودا كبيرا لتوفير كافة المساعدات من أجل إقامة معسكرات تدريبية على غرار حكام النخبة.

أضاف: رابطة الأندية واتحاد الكرة يعملان على تقديم كافة التسهيلات من أجل المساعدة في تطوير منظومة التحكيم قبل بداية الدوري الجديد.

شدد عصام عبدالفتاح على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر كافة الجهود من عناصر اللعبة لإنجاح المنظومة التحكيمية فى المسابقات المحلية بمختلف مسمياتها. 

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة أن أولوياته خلال المرحلة الحالية تتمثل في حسم الملفات العاجلة الخاصة بمنظومة التحكيم، والانتهاء من إعداد الرؤية الفنية والإدارية للجنة الحكام، ووضع التشكيل الجديد للجنة تمهيدًا لعرضه على مجلس إدارة اتحاد الكرة لاعتماده خلال الاجتماع المقبل، حتى تبدأ اللجنة مباشرة مهامها استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2026-2027.

وأوضح عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة أن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ خطة عمل شاملة تهدف إلى تطوير الأداء التحكيمي، ورفع الكفاءة الفنية والبدنية للحكام، وتعزيز برامج التأهيل والتقييم، بالإضافة إلى العمل على تحقيق أكبر قدر من العدالة والشفافية في إدارة المسابقات.

وشدد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة على أن النهوض بالتحكيم المصري لن يتحقق إلا من خلال العمل الجماعي والالتزام والانضباط والتعاون بين جميع عناصر المنظومة.

عصام عبدالفتاح رابطة الأندية المحترفة الدورى الجديد اتحاد الكرة لجنة الحكام

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