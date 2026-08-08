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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 8-8-2026.. البانيه يبدأ من 190 جنيهًا

الدواجن
الدواجن
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت 8 أغسطس 2026، بعد الارتفاع الذي سجلته أسعار الدواجن مطلع الأسبوع بنحو جنيهين، وسط استمرار وفرة المعروض وزيادة الإنتاج، فيما حافظت أسعار البيض على مستوياتها الحالية.

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن قطاع الدواجن في مصر يشهد وفرة كبيرة في الإنتاج، ما مكّن الدولة من التوسع في التصدير إلى نحو 35 دولة.

إنتاج الدواجن في مصر

وأوضح أن مصر تصدر البيض المخصب المستخدم في إنتاج كتاكيت التسمين وأمهات الدواجن والفرخ البياض، إلى جانب الدواجن المجمدة وبيض المائدة ومنتجاته.

وأشار إلى أن قطاع الدواجن يوفر فرص عمل لنحو 3.5 مليون مواطن، باستثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالي إنتاج الدواجن نحو 1.6 مليار طائر.

كما وصل إنتاج بيض المائدة إلى نحو 16 مليار بيضة، محققًا نموًا بنسبة 14%.

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزارع نحو 59 جنيهًا، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 69 و70 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر كيلو الدواجن الأمهات نحو 48 جنيهًا في المزرعة، لتباع للمستهلك بأسعار تتراوح بين 58 و60 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الدواجن الساسو نحو 84 جنيهًا في المزرعة، بينما تراوح سعرها للمستهلك بين 94 و100 جنيه.

وشهدت أسعار الدواجن خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، قبل أن تستقر مع زيادة المعروض وتوسع المنتجين في عمليات الإنتاج.

أسعار البيض والكتاكيت

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض بين 100 و110 جنيهات، وسجلت كرتونة البيض الأحمر النطاق السعري نفسه، بينما تراوح سعر كرتونة البيض البلدي بين 120 و130 جنيهًا.

وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم كالتالي:

  • الكتكوت الأبيض «شركات»: بين 7 و8 جنيهات.
  • الكتكوت الساسو: 7 جنيهات.
  • الكتكوت البلدي الحر: بين 6 و7 جنيهات.
  • الكتكوت الفيومي: 6 جنيهات.
  • البط المسكوفي: 25 جنيهًا.
  • البط المولر: 25 جنيهًا.
  • البط البيور: 20 جنيهًا.
  • السمان عمر أسبوعين: 8 جنيهات.

أسعار البانيه والأوراك والبط

تراوح سعر كيلو البانيه بين 190 و220 جنيهًا، بينما سجلت الأوراك بين 70 و75 جنيهًا للكيلو.

وبلغ سعر الكبد والقوانص نحو 130 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو أجنحة الدواجن بين 45 و55 جنيهًا.

وسجل زوج الحمام نحو 160 جنيهًا، بينما تراوح سعر البط بين 140 و160 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الأرانب إلى نحو 150 جنيهًا.

اكتفاء ذاتي وتوسع في التصدير

من جانبه، أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض رغم التحديات التي يواجهها القطاع.

وأشار إلى أن الدولة تواصل دعم صناعة الدواجن والعمل على التوسع في تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز قدرة القطاع على النمو ويدعم مساهمته في الاقتصاد الوطني.

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