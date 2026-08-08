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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معهد الفلك يدشن مركزا مصريا بريطانيا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في حفظ التراث

معهد الفلك
معهد الفلك
أ ش أ

 يفتتح المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يوم الإثنين الموافق 17 أغسطس، المركز البريطاني المصري للذكاء الاصطناعي وتقنيات التراث الافتراضي (BECAIVE)، وذلك في إطار التعاون العلمي بين مصر والمملكة المتحدة، وتعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التراث والبحث العلمي.

وقال الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المركز يعد مبادرة مصرية بريطانية، يتخذ من المعهد مقرًا له في مصر، فيما يقع مقره بالمملكة المتحدة داخل مركز العمارة والعمران والتراث العالمي بجامعة يورك، ويستهدف دعم التعاون البحثي وتبادل الخبرات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات التراث الافتراضي.

وأوضح أن BECAIVE يركز على إجراء البحوث العلمية، وبناء القدرات، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي لخدمة مجالات علم المصريات والآثار، إلى جانب إنشاء مستودع رقمي وقاعدة بيانات متكاملة للمواقع الأثرية والقطع الأثرية والمقتنيات المتحفية، بما يسهم في حفظ التراث الثقافي وإتاحته للباحثين.

من جانبه، أشار الدكتور عباس محمد عباس، مدير المركز، إلى أن المركز يعمل على توظيف تقنيات الرقمنة والنمذجة ثلاثية الأبعاد وإعادة البناء الافتراضي للمواقع الأثرية، وتنفيذ مشروعات بحثية متخصصة، من بينها مشروع «هوارة الافتراضية» (Virtual Hawara)، الذي يستهدف توثيق هرم هوارة والمنطقة الأثرية المحيطة به باستخدام التقنيات الرقمية الحديثة.

وأضاف أن المركز يسعى كذلك إلى تطوير أدوات ذكية تخدم الباحثين والمتخصصين في مجالات التراث، من بينها مساعد رقمي يحمل اسم «سشات» (Seshat)، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجامعات والمتاحف والمؤسسات البحثية داخل مصر وخارجها، بما يدعم الابتكار في مجال التراث الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

المعهد القومي للبحوث الفلكية مصر المملكة المتحدة الذكاء الاصطناعي

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