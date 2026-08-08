قبل أن تبدأ نظامك الغذائي.. تحاليل مهمة تكشف أسباب ثبات الوزن

يبدأ كثير من الأشخاص رحلة إنقاص الوزن باتباع أنظمة غذائية مختلفة وتقليل السعرات الحرارية، إلا أن عدم نزول الوزن رغم الالتزام قد يكون في بعض الحالات مرتبطًا بعوامل صحية تستدعي التقييم الطبي، وليس فقط بنوعية الطعام أو مقدار النشاط البدني.

تحاليل مهمة قبل الدايت

وأوضح الدكتور معتز القيعي، أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية، أن إجراء تقييم صحي مناسب قبل بدء الدايت قد يساعد على اكتشاف بعض المشكلات التي تؤثر في الوزن أو الصحة العامة، ومن ثم اختيار النظام الغذائي الأنسب لكل حالة.

وأشار الدكتور معتز القيعي في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، إلى أن تحاليل إنقاص الوزن ليست واحدة لجميع الأشخاص، وإنما يحدد الطبيب الفحوصات المطلوبة وفقًا لعمر الشخص، وأعراضه، وتاريخه المرضي، والأدوية التي يتناولها.

تحاليل مهمة قبل الدايت

ومن أبرز التحاليل التي قد يطلبها الطبيب:

ـ صورة الدم الكاملة CBC: للكشف عن الأنيميا وبعض اضطرابات الدم التي قد ترتبط بالإرهاق وضعف النشاط.

ـ السكر التراكمي HbA1c: لتقييم متوسط مستويات سكر الدم خلال الأشهر الماضية والكشف عن مقدمات السكري أو مرض السكري.

ـ سكر الدم الصائم: للمساعدة في تقييم مستوى الجلوكوز.

ـ وظائف الغدة الدرقية: وعلى رأسها تحليل TSH، وقد يحتاج الطبيب إلى Free T4 أو فحوصات أخرى وفقًا للحالة، خاصة عند وجود أعراض تشير إلى اضطراب الغدة الدرقية.

تحاليل مهمة قبل الدايت

ـ تحليل دهون الدم Lipid Profile: لقياس مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية والمساعدة في تحديد التوصيات الغذائية المناسبة.

ـ وظائف الكبد ALT وAST: وقد تكون مهمة بشكل خاص لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة أو توجد لديهم عوامل خطر للإصابة بدهون الكبد.

ـ وظائف الكلى Creatinine وUrea: خاصة قبل اتباع بعض الأنظمة الغذائية أو الأنظمة التي تتضمن زيادة كمية البروتين.

ـ فيتامين D: يمكن فحصه عند وجود عوامل خطر أو أعراض تستدعي ذلك.

تحاليل مهمة قبل الدايت

ـ مخزون الحديد Ferritin: خاصة في حالات الإرهاق أو عند وجود عوامل خطر لنقص الحديد.

ـ فيتامين B12: قد يطلبه الطبيب عند وجود أعراض مثل التنميل أو الإرهاق أو في بعض الحالات الغذائية التي تزيد احتمالية نقصه.

ـ حمض اليوريك Uric Acid: في حالة وجود تاريخ مرضي للنقرس أو ارتفاع حمض اليوريك.

ـ تحليل البول ونسبة الزلال إلى الكرياتينين: قد تكون مطلوبة لبعض الأشخاص، خصوصًا مع الإصابة بالسكري أو ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لتقييم الطبيب.

تحاليل مهمة قبل الدايت

هل يحتاج كل شخص إلى تحاليل قبل اتباع الدايت؟

وأكد الدكتور معتز القيعي أن ليس كل شخص يعاني من زيادة الوزن يحتاج إلى إجراء جميع هذه التحاليل، إذ لا توجد قائمة فحوصات موحدة تناسب الجميع.

ويحدد الطبيب التحاليل المطلوبة بناءً على التاريخ المرضي، والأعراض، والأدوية المستخدمة، والفحص الطبي، بالإضافة إلى عوامل الخطورة الموجودة لدى كل شخص.

تحاليل مهمة قبل الدايت

متى تحتاج إلى تقييم طبي أوسع قبل إنقاص الوزن؟

وأوضح أخصائي اللياقة البدنية والتغذية العلاجية أن هناك بعض الحالات التي قد تستدعي إجراء تقييم أكثر شمولًا، ومن بينها:

ـ ثبات الوزن لفترة طويلة رغم الالتزام بالنظام الغذائي.

ـ زيادة الوزن بصورة سريعة أو غير مبررة.

ـ الشعور بالإرهاق المستمر أو النعاس بصورة زائدة.

ـ تساقط الشعر أو جفاف الجلد.

ـ اضطرابات الدورة الشهرية أو الاشتباه في الإصابة بتكيس المبايض.

ـ وجود تاريخ عائلي للإصابة بالسكري أو أمراض الغدة الدرقية.

ـ ارتفاع ضغط الدم أو مستويات الكوليسترول.

ـ السمنة المصحوبة بمشكلات أو مضاعفات صحية أخرى.

النظام الغذائي

اختيار النظام الغذائي يبدأ من معرفة الحالة الصحية

وشدد الدكتور معتز القيعي على أهمية عدم التعامل مع الدايت وإنقاص الوزن باعتبارهما وصفة واحدة تناسب الجميع، موضحًا أن معرفة الحالة الصحية والعوامل المؤثرة في زيادة الوزن تساعد على وضع خطة غذائية ونمط حياة أكثر ملاءمة للشخص.

لذلك، فإن استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل إجراء تغييرات كبيرة في النظام الغذائي، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو يتناولون أدوية، تعد خطوة مهمة لتجنب الأنظمة غير المناسبة لحالتهم.