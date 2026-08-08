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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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قبل فوات الأوان.. ننشر آخر موعد للتسجيل في مدارس المتفوقين STEM ورابط وزارة التربية والتعليم

مدارس المتفوقين STEM
مدارس المتفوقين STEM
خالد يوسف

​مع تسارع وتيرة التقديم للعام الدراسي الجديد 2026-2027، يزداد سباق الشغف بين طلاب الشهادة الإعدادية لحجز مقاعدهم في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا «STEM» ، حيث تُعد هذه المدارس البوابة الذهبية لنخبة العقول الشابة نحو مستقبل علمي واعد وتخصصات عالمية دقيقة، لذا نوضح الخريطة الزمنيّة الكاملة وآخر موعد لتسجيل الطلبات عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم قبل إغلاق باب التقديم رسمياً.

نظام الدراسة والاختبارات المطبقة

تعتمد دراسة STEM على المناهج القائمة على المشاريع والبحث العلمي والأفكار الابتكارية، بعيداً عن الطرق التقليدية للحفظ والتلقين. 

ويخضع المتقدمون لاختبارات قبول إلكترونية تشتمل على مقاييس المفاهيم العلمية والرياضية، واختبارات الذكاء (IQ)، والاستعداد العقلي، واللغة الإنجليزية، لتحديد العناصر الأحدث كفاءة للانضمام لهذا النظام التعليمي الفريد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات القبول لهذا العام تم إعدادها بشكل جديد، اعتمادًا على بنوك أسئلة حديثة، مشيرًة إلى أنها تعتمد بشكل كامل على المناهج التي درسها الطلاب خلال المرحلة الإعدادية، وتشمل مواد الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم في مدارس المتفوقين 2026

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطالب يمكنه عند تسجيل رغباته إدراج أي من المدارس، بما في ذلك مدرسة المتفوقين بعين شمس، ضمن قائمة رغباته، ويتم التقديم وفق نظام موحد يعتمد على:

- أداء امتحان قبول واحد.

- تقديم ملف واحد للطالب.

- تسجيل رغبات المدارس المتاحة.

- توزيع الطلاب الناجحين وفقًا للنقاط التي يحصلون عليها، ورغباتهم، وقواعد التنسيق الخاصة بالناجحين في اختبارات القبول.

​آخر موعد لتسجيل طلبات الالتحاق بمدارس STEM

​أكدت وزارة التربية والتعليم، أن باب استقبال طلبات التقدم إلكترونياً لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا متاح لفترة محدودة وفق الخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 2026-2027، وينتهي يوم الأحد الموافق 9 أغسطس 2026، على أن تجري اختبارات القبول لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا “STEM” خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026 وحتى يوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2026.

وأهابت الوزارة بطلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم سرعة إنهاء إجراءات التسجيل وتسليم المستندات المطلوبة للإدارات التعليمية قبل غلق الباب رسمياً، حيث لن يُلتفت إلى أي طلبات تُقدَّم بعد انتهاء الموعد المحدد.

وأوضحت أن التقديم هذا العام يتم من خلال نظام موحد يجمع مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس.

​شروط التقديم في مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا

​تضع الوزارة معايير دقيقة لاختيار الطلاب الراغبين في الانضمام لمدارس STEM، وجاءت أبرز الشروط كالتالي:

​المجموع الكلي: الحصول على نسبة 98% فأكثر في الشهادة الإعدادية مع الحصول على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من المواد التالية (العلوم، الرياضيات، اللغة الإنجليزية).

​الشرط البديل للمجموع: الحصول على نسبة 95% فأكثر بشرط الحصول على الدرجة النهائية في مادتين من المواد الثلاث المشار إليها.

​السن والجنسية: أن يكون الطالب مصري الجنسية، وألا يزيد عمره عن 18 عاماً في الأول من أكتوبر 2026.

​اللياقة: اجتياز الكشف الطبي والتأكد من خلو الطالب من الأمراض المزمنة أو المعدية.

​رابط وخطوات التسجيل الإلكتروني

​يمكن للطلاب التسجيل بسهولة عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة التربية والتعليم باتباع الخطوات التالية:

​الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم (بوابة مركز المعلومات)، بالضغط هـنـــا.

​اختيار رابط التقديم لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا «STEM».

​إدخال الرقم القومي للطالب والكود الموحد.

​مراجعة البيانات الشخصية ودرجات الشهادة الإعدادية بدقة.

​طباعة استمارة التقدم المباشرة والتوقيع عليها من ولي الأمر.

​تقديم الاستمارة مرفقة بالمستندات للقسم المختصر بشؤون الطلبة بالإدارة التعليمية المتبع لها الطالب.

​الأوراق المطلوبة لتسليم ملف التقديم

​طباعة استمارة التقدم الإلكترونية معتمدة من الإدارة التعليمية.

​عدد (2) صورة شخصية حديثة للطالب.

​أصل شهادة الميلاد المميكنة وصورة منها.

​صورة طبق الأصل من شهادة النجاح في الشهادة الإعدادية.

​إيصال سداد مقابل تقديم الامتحانات لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

​تقرير طبي معتمد يثبت السلامة الصحية للطالب.

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