التقديم في مدارس المتفوقين stem .. الموعد والضوابط والفئات المسموح بقبولها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فتح باب التقديم في مدارس المتفوقين stem ، للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للالتحاق بالصف الأول الثانوي في مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) ومدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، توزع المدارس المتاحة على مستوى الجمهورية وفقاً لطبيعة المناهج واللغة والنظام التعليمي كما يلي:

- مدرسة المتفوقين الثانوية بعين شمس (بنين فقط) وهي مدارس تخدم جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وتعمل بنظام "البكالوريا المصرية"، وتدرس المناهج بـ اللغة العربية، الدراسة بها مجانية بالكامل لكافة الطلاب المقبولين.

- مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) (بنين / بنات / مشتركة) النظام التعليمي والشهادة تعمل وفقاً لمناهج خاصة قائمة على البحث العلمي والابتكار ونظام المشروعات (Capstone) وطبقاً للنظام المعتمد للعمل بها، وتدرس المناهج بـ اللغة الإنجليزية، و تخضع لنظام المصروفات السنوية بحسب نوع المدرسة الإعدادية المتخرج منها الطالب.

التقديم في مدارس المتفوقين stem

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم في مدارس المتفوقين stem على الموقع الرسمي للوزارة حتي يوم 9 أغسطس، وتُعقد الاختبارات إلكترونياً من يوم الأحد الموافق 16 أغسطس وحتي يوم 20 أغسطس.



التقديم في مدارس المتفوقين stem .. الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الفئات يسمح للطلاب المصريين من الفئات التالية بـ التقديم في مدارس المتفوقين stem مؤكدة أنها كالتالي :

- الطالب المصري الناجح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2026/2025 من جميع محافظات الجمهورية.

- الطالب المصري الحاصل على براءة اختراع معتمدة رسمياً من أكاديمية البحث العلمي يُسمح له بدخول الاختبارات المدارس STEM مباشرة دون التقيد بشروط المجموع الكلي وتحتسب له ۱۰ نقاط ضمن نقاط التقييم.

- الطالب المصري الذي اجتاز امتحانات الشهادة الإعدادية من الخارج في المدارس المرخص لها تدريس المنهج المصري ومستوف للشروط.

- الطالب المصري العائد من الخارج من أي دولة عربية أو أجنبية ودرس منهجاً أجنبياً، وقام بمعادلة الشهادة.

التقديم في مدارس المتفوقين stem .. قواعد القبول

و يتم قبول وتوزيع الطلاب بمدارس المتفوقين (STEM) بناءً على ترتيب درجاتهم التنافسية المحتسبة بنظام النقاط أولاً، وتطبيقاً لترتيب رغباتهم المرفقة إلكترونياً ثانياً.

و تعمل مدارس المتفوقين بنظام الإقامة الداخلية الإلزامية الكاملة، وبناءً عليه لا يحق للطالب نهائياً التقدم بطلب للتحويل بين مدارس STEM بخلاف المدرسة التي تم تنسيقه وتسكينه عليها في النتيجة، سواء عند القبول أو طوال سنوات الدراسة بالمدرسة.

و يحق للطالب في أي وقت التحويل إلى أي من مدارس التعليم العام بما يتوافق مع النظام الذي كان يدرسه في المرحلة الإعدادية، مع التزامه التام بدفع الرسوم والنفقات الفعلية للدراسة بمدارس STEM عن الفترة الزمنية الفعلية التي قضاها داخل المدرسة.

التقديم في مدارس المتفوقين stem .. معايير التقييم وتوزيع النقاط الحد الأقصى: 100 نقطة)

و تعتمد عملية قبول وتسكين الطلاب على نظام النقاط التراكمية لضمان أعلى درجات التنافسية العادلة، وتتوزع المائة نقطة كالتالي :

المجموع الكلي في الشهادة الإعدادية (10) نقاط): يُحتسب مؤشر أكاديمي أولي عبر منح الطالب (نصف نقطة عن كل درجة تزيد عن الحد الأدنى للتقدم (260) درجة)، ويحصل الطالب على (10) نقاط) كاملة حال إحرازه الدرجة النهائية (280) من (280).

التميز والدرجات النهائية للمواد الأساسية (4) نقاط): تمنح نقاط إضافية عند حصول الطالب على الدرجات النهائية للمواد كالتالي: مادة الرياضيات (نقطة واحدة) - مادة العلوم (نقطة واحدة - مادة اللغة الإنجليزية نقطة واحدة - مادة اللغة العربية (نصف نقطة) - مادة الدراسات الاجتماعية (نصف نقطة).

المسابقات العلمية والثقافية والأنشطة (10) نقاط): يُقيم الطالب بناءً على أعلى مركز محقق في الفعاليات والمسابقات الرسمية يُحتسب الإنجاز الأعلى فقط)

المسابقات الدولية المركز الأول (10) نقاط) ، الثاني (8) نقاط)، الثالث (6) نقاط).

المسابقات الإقليمية (أفريقياً وعربياً): المركز الأول (6) نقاط)، الثاني (5) نقاط)، الثالث (4) نقاط).

المسابقات المحلية على مستوى الجمهورية المركز الأول (4) نقاط)، الثاني (3) نقاط)، الثالث (نقطتان).

4 البطولات الرياضية الرسمية المعتمدة (10) نقاط): تُحتسب وفقاً للمستوى والمركز الأعلى المحقق:

البطولات العالمية والدولية: المركز الأول (10) نقاط) ، الثاني (6) نقاط)، الثالث (4) نقاط).

البطولات الإقليمية : المركز الأول (6) نقاط)، الثاني (5) نقاط)، الثالث (4) نقاط).

البطولات المحلية مستوى الجمهورية: المركز الأول (4) نقاط)، الثاني (3) نقاط)، الثالث (نقطتان).

- خطاب التحفيز والتقدم الذاتي (6) نقاط): صياغة خطاب رصين يوضح دوافع الالتحاق الرؤية المستقبلية، وطرح مقترح منهجي علمي لحل مشكلة رئيسية تواجه مصر .

- اختبارات القبول الإلكترونية الممنهجة (50) نقطة) وهي المحور الأساسي للاختبارات وتقسم على أربعة مسارات:

- مسار اختبار الرياضيات (10) نقاط).

- مسار اختبار العلوم (10) نقاط).

- مسار اختبار اللغة الإنجليزية (10) نقاط).

- مسار اختبار الذكاء والقدرات العقلية المتقدمة 20 نقطة).

- المقابلة الشخصية التنافسية (10) نقاط): تُعقد لمن اجتازوا الشروط المبدئية والاختبارات لمناقشة خطاب التحفيز ، قياس السمات الشخصية، القدرة على القيادة والتواصل وسرعة الاستجابة العلمية.

التقديم في مدارس المتفوقين stem .. النطاق الجغرافي والانتشار الدراسي



اولا مدرسة المتفوقين بنين (عين شمس)



ثانيا : مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) :

مدرسة 6 أكتوبر بنين بالجيزة.

مدرسة 6 أكتوبر الحي 11 المشتركة.

مدرسة المعادي بنات بالقاهرة.

مدرسة القاهرة الجديدة المشتركة.

مدرسة الإسكندرية المشتركة.

مدرسة كفر الشيخ المشتركة.

مدرسة الدقهلية المشتركة.

مدرسة الإسماعيلية المشتركة.

مدرسة البحر الأحمر المشتركة.

مدرسة أسيوط المشتركة.

مدرسة الأقصر المشتركة.

مدرسة سرس الليان بالمنوفية بنات.

مدرسة مدينة السادات بالمنوفية بنين.

مدرسة الغربية المشتركة.

مدرسة القليوبية (العبور) المشتركة.

مدرسة الشرقية المشتركة.

مدرسة قنا المشتركة.

مدرسة الفيوم بنين.

مدرسة بني سويف المشتركة.

مدرسة المنيا بنين.