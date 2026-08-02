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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

300 جنيه للمادة.. أين تذهب حصيلة رسوم تظلمات الثانوية العامة؟|التعليم تحسم الجدل

تظلمات الثانوية العامة
تظلمات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

يتساءل طلاب الثانوية العامة 2026 وأولياء أمورهم ، أين تذهب حصيلة رسوم تظلمات الثانوية العامة 2026 التي يتم تحصيلها من الطلاب المتظلمين عن نتائجهم .

 حصيلة رسوم تظلمات الثانوية العامة 2026

و أكد مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن حصيلة رسوم تظلمات الثانوية العامة 2026 سوف تذهب في النهاية لصالح صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، مما يعود على المجتمع وعلى العملية التعليمية بعظيم الأثر والفائدة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع “صدى البلد”، إن حصيلة رسوم تظلمات الثانوية العامة يتم الصرف منها فيما بعد على بناء مدارس جديدة أو صيانة المدارس الموجودة بالفعل وتجديدها، وكذلك إقامة المؤسسات التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2026

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، رسوم تظلمات الثانوية العامة 2026 ، بـ 300 جنيه عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

تظلمات الثانوية العامة 2026 

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت بدء تلقى التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2025 / 2026؛ اعتباراً من الخميس الموافق 30 يوليو 2026 لمدة أسبوعين حتى يوم الخميس الموافق 13 أغسطس 2026.

وأوضحت الوزارة أن آليات وضوابط واجراءات تظلم الطلاب من نتائجهم على النحو التالى:

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2026

- سداد مبلغ 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى تقديم التظلم بشأنها من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (البريد المصرى ـ فورى ـ أى فينانس) لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية.

- التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونياً من خلال الرابط التالي الذي بدأ من الخميس 30 يوليو 2026:⁠
‎‏ https://tazalom.emis.gov.eg 

الإجراءات المتبعة أثناء تظلمات الثانوية العامة 2026

- حضور الطالب بمفرده لمقر التظلمات أو مع ولى أمره وممنوع اصطحاب مدرس المادة.

- الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى.

- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومى للطالب وولى الأمر .

- يتم الاطلاع على صورة إجابة (ورقة البابل شيت ـ ورقة المقالى) بالإضافة إلى نموذج الاجابة.

- يقوم الطالب بمراجعة الإجابات وتجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك.

الإجراءات المتبعة بعد مراجعة الإجابات من اللجان الفنية المختصة

- فى حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم.

- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال رئيس عام الامتحان أو نائب رئيس عام الامتحان.

- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذ اجراءات إخطار وزارة التعليم العالى (مكتب تنسيق القبول بالجامعات) بنتيجة الطالب بعد التعديل.

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